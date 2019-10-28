مكرر.. فرنسيس يتراس القداس الختامى لسينودس الاساقفة

الأحد 27-10-2019 01:34 م

ماريان عيد

ترأس قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح اليوم الأحد، في بازيليك القديس بطرس القداس الإلهي الختامي لسينودس الأساقفة من أجل منطقة الأمازون. وفي ...