قرعت الكنائس الإيطالية أجراسها والصحافة اللبنانية صفحاتها تضامنا مع لبنان، بعد صمت دام 11 يوما خصصت صفحات عن التطورات في لبنان مذكرة بما أكده الحبر ...
أكد قداسة البابا فرنسيس عقب صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد في ساحة القديس بطرس أنه يتوجه بفكره إلى الشعب اللبناني العزيز، وخاصة إلى الشباب ...
ترأس قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح اليوم الأحد، في بازيليك القديس بطرس القداس الإلهي الختامي لسينودس الأساقفة من أجل منطقة الأمازون. وفي ...
استقبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، امس في القصر الرسولي وفدا من رهبنة خدام مريم وذلك في ختام أعمال المجمع العام للرهبنة. وفي بداية ...
أصدر دار النشر التابع للكرسي الرسولي بالفاتيكان، كتابًا جديدًا لقداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان بعنوان " أمنا الأرض.. قراءة مسيحية ". ...
نعم
55.4907%
لا
27.5764%
لا أهتم
16.9329%