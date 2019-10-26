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بسبب الأمطار.. إصابة ٣ أشخاص بصعق كهربائي بينهم طفل بالدقهلية

السبت 26-10-2019 04:02 م

إصابة ٣ أشخاص بسبب الطقس السئ في الدقهلية

السبت 26-10-2019 03:35 م
محمد كشك

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس هذا العام (فيديو)

السبت 26-10-2019 03:34 م
رقية جمال

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

السبت 26-10-2019 02:04 م

محافظ الدقهلية يترأس غرفة الأزمات والكوارث لمتابعة الطقس السئ

السبت 26-10-2019 01:55 م
محمد كشك

"الأرصاد": أمطار غزيرة تصل لحد السيول بهذه المناطق اليوم (فيديو)

السبت 26-10-2019 01:40 م
رقية جمال

إعصار "ميديكين" يهدد فلسطين

السبت 26-10-2019 01:07 م
ترجمة: دينا الشريف

تغطية كابلات الكهرباء وبالوعات لصرف الأمطار بمراكز شباب القليوبية

السبت 26-10-2019 01:06 م
محمد نبيل

بسبب عامود.. نفوق دابتين وفرار مالكهما من الموت في الدقهلية

السبت 26-10-2019 12:43 م
محمد كشك

بعد توقف الأمطار.. تحسن ملحوظ في طقس القليوبية

السبت 26-10-2019 12:05 م
محمد نبيل

"الأرصاد" توجه بإلغاء جميع الرحلات المدرسية والسياحية بهذه المناطق (فيديو)

السبت 26-10-2019 11:48 ص
رقية جمال

"ماجد القاضي": لـ"لفجر" السياحة تستثني محافظات الصعيد من وقف الرحلات الداخلية

السبت 26-10-2019 10:53 ص
محمد طه

سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء السويس (صور)

السبت 26-10-2019 10:46 ص
أبوبكر عبد المعز

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

السبت 26-10-2019 10:46 ص

انتحار شاب داخل غرفة نومه لمروره بأزمة نفسية بالشرقية

السبت 26-10-2019 10:41 ص
إسلام علي

الأرصاد عن المنخفض الجوى الذي تتعرض له البلاد: "سميناه حمادة" (فيديو)

الجمعة 25-10-2019 10:46 م
داليا الحسين

الأرصاد: طقس الـ24 ساعة المقبلة حرج جدا (فيديو)

الجمعة 25-10-2019 10:01 م
هدى عبدالرازق

تعرف على درجات الحرارة غدًا السبت بالسويس

الجمعة 25-10-2019 09:43 م
أبوبكر عبد المعز

أمطار ورياح واضطراب في الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة

الجمعة 25-10-2019 09:22 م
هدى عبدالرازق

هل ستتعرض مصر لإعصار.. الأرصاد ترد (فيديو)

الجمعة 25-10-2019 08:31 م
هدى عبدالرازق

إعصار نادر قد يصبح مدمرا يضرب مصر.. هذا ما سيفعله في طقس غدا

الجمعة 25-10-2019 08:30 م

حالة الطقس هادئة مع انخفاض دراجات الحرارة بالسويس

الجمعة 25-10-2019 08:25 م
أبوبكر عبد المعز

بيان عاجل من الأرصاد بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

الجمعة 25-10-2019 07:46 م
هدى عبدالرازق

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار.. وتوجه نصيحة للمواطنين (فيديو)

الجمعة 25-10-2019 07:41 م
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تعرف على سبب موجة الطقس السيىء التي تعيشها مصر

الجمعة 25-10-2019 07:39 م
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الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار قوي

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"من الزعفرانة إلى حلايب".. استقرارًا في حالة الطقس بالبحر الأحمر

الجمعة 25-10-2019 06:08 م
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شاهد.. لحظة انتشال جثة مواطن وإنقاذ آخرين من أسفل العقار المنهار بالإسكندرية

الجمعة 25-10-2019 05:30 م
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شاهد.. انهيار عقار قديم بالإسكندرية بسبب الأمطار ووفاة شخص ومصابيين

الجمعة 25-10-2019 05:22 م
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