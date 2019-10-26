"الأرصاد" توجه بإلغاء جميع الرحلات المدرسية والسياحية بهذه المناطق (فيديو)

السبت 26-10-2019 11:48 ص

رقية جمال

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو أخر أيام حالة عدم الاستقرار التي، تشهدها البلاد، موضحة أن حالة ...