بسبب الأمطار.. إصابة ٣ أشخاص بصعق كهربائي بينهم طفل بالدقهلية
شهدت محافظة الدقهلية بسبب سوء الطقس والأمطار إصابة ٣ أشخاص بينهم طفل بصعق كهربائي. وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى ...
إصابة ٣ أشخاص بسبب الطقس السئ في الدقهلية
أصيب سيدتين في سوق ميت سلسيل في محافظة الدقهلية إثر سقوط نخلة عليهن وتم تحويل احداهن لمستشفي الطوارئ لحالتها الخطرة والأخري تتلقي العلاج. انتقلت قوة ...
"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس هذا العام (فيديو)
قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا شرعنا في الانتهاء من موجة الطقس السيئ التي شهدتها مصر خلال الأيام ...
ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين
ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين
محافظ الدقهلية يترأس غرفة الأزمات والكوارث لمتابعة الطقس السئ
ترأس الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم السبت غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الأوضاع خلال احتمال سقوط أمطار وحدوث ...
"الأرصاد": أمطار غزيرة تصل لحد السيول بهذه المناطق اليوم (فيديو)
قال الدكتور أشرف صابر زكي، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تعقيبه على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض مصر لإعصار، إنه منذ اللحظة الاولى ...
إعصار "ميديكين" يهدد فلسطين
تستعد فلسطين لبدء هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تجاهها. وتتم تسميته بـ "ميديكين" بسبب مزيج من الخصائص الإعصارية المدارية وخارج المدارية الموجودة في ...
تغطية كابلات الكهرباء وبالوعات لصرف الأمطار بمراكز شباب القليوبية
وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بمراجعه كافة وصلات الكهرباء وتغطية أية كابلات مكشوفة وعمل بلاعه أو فتحه لصرف مياه ...
بسبب عامود.. نفوق دابتين وفرار مالكهما من الموت في الدقهلية
شهدت قراية ميت القرشى التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، نفوق "حمار وجاموسة" ونجاة صاحبهما من الموت صعقا بالكهرباء عقب حدوث ماس كهربائى من أحد ...
بعد توقف الأمطار.. تحسن ملحوظ في طقس القليوبية
شهدت محافظة القليوبية، اليوم السبت، تحسنا ملحوظا في حالة الطقس، بمدن وقري المحافظة وسط رفع حالة الطوارئ بالمحافظة،تحسبا للتغيرات المناخية في اي وقت ...
"الأرصاد" توجه بإلغاء جميع الرحلات المدرسية والسياحية بهذه المناطق (فيديو)
قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو أخر أيام حالة عدم الاستقرار التي، تشهدها البلاد، موضحة أن حالة ...
"ماجد القاضي": لـ"لفجر" السياحة تستثني محافظات الصعيد من وقف الرحلات الداخلية
أكد ماجد القاضي رئيس المجمع السياحي بالبحر الأحمر، أن قرار وزارة السياحة بوقف ومنع الرحلات السياحية الداخليه والأنشطة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية ...
سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء السويس (صور)
شهدت محافظة السويس، صباح اليوم السبت، اضطراب في حالة الطقس مع تكاثر السحب وسقوط أمطار خفيفة بكافة أحياء السويس وعتاقة وفيصل والأربعين والجناين كما ...
"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية
"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية شهدت مصر الفترة الماضية، اضطرابات في حالة الجو، حيث سقطت أمطار ...
انتحار شاب داخل غرفة نومه لمروره بأزمة نفسية بالشرقية
قام شاب، بالتخلص من حياته؛ بعدما شنق نفسه بواسطة حبل علقه بمروحة سقف داخل غرفة نومه بمسكن أسرته بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حيث ...
الأرصاد عن المنخفض الجوى الذي تتعرض له البلاد: "سميناه حمادة" (فيديو)
علق الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على ما ورد في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن ناسا عن ما يسمى بإعصار "ميديكين"، ...
الأرصاد: طقس الـ24 ساعة المقبلة حرج جدا (فيديو)
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيان منذ قليل لتؤكد على استمرار موجة الطقس السيىء لمدة 24 ...
تعرف على درجات الحرارة غدًا السبت بالسويس
تشهد محافظة السويس، غدًا السبت، اضطراب في حالة الطقس مع تكاثر السحب وانخفاض دراجات الحرارة مع نسبة سرعة رياح خفيفة، يسود طقس معتدل علي السواحل ...
أمطار ورياح واضطراب في الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تحذيرا عن حالة الطقس عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لمدة 24 ساعة القادمة. وصرح الدكتور ...
هل ستتعرض مصر لإعصار.. الأرصاد ترد (فيديو)
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر لم تتعرض لأعاصير، وإنما هى سحب ركامية تكون قريبة من الأرض، محمله ...
إعصار نادر قد يصبح مدمرا يضرب مصر.. هذا ما سيفعله في طقس غدا
تشهد البلاد اليوم الجمعة وغدا السبت، طقس سيئ وغير مستقر، وتغير في الاحوال الجوية، مع اقتراب إعصار "نادر للغاية" من السواحل الشمالية المصرية، وهطول ...
حالة الطقس هادئة مع انخفاض دراجات الحرارة بالسويس
شهدت محافظة السويس، اليوم الجمعة، هدوء فى حالة الطقس مع تكاثر السحب وانخفاض دراجات الحرارة مع نسبة سرعة رياح خفيفة، مازالت أعمال سحب مياة السيول ...
بيان عاجل من الأرصاد بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا
نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك"، بيانا عن حالة الطقس ليوم السبت الموافق 26 أكتوبر ولمدة 24 ساعة. وأوضح البيان، أنه ...
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار.. وتوجه نصيحة للمواطنين (فيديو)
نفى الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ما تردد عن وجود إعصار بمحافظات الدلتا، مؤكدًا أن هذا الحديث عار عن الصحة تماما. وقال ...
تعرف على سبب موجة الطقس السيىء التي تعيشها مصر
قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن العالم يعاني من التغيرات المناخية، وليس مصر فقط، مؤكدًا أن سبب موجة الطقس السيىء ...
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار قوي
نفى محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما يتردد عن تعرض البلاد لإعصار، منوهًا إلى أن كل ما هنالك منخفض ...
"من الزعفرانة إلى حلايب".. استقرارًا في حالة الطقس بالبحر الأحمر
تشهد محافظة البحر الأحمر، الآن إستقرارًا في حالة الطقس، من رغم سقوط أمطار غزيرة في عدد من محافظات الجمهورية ورفع حالة الطوارئ في معظم أنحاء ...
شاهد.. لحظة انتشال جثة مواطن وإنقاذ آخرين من أسفل العقار المنهار بالإسكندرية
حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية عن عدد من الصو، تظهر قوات الحماية المدنية أثناء إنتشالهم جثة شخص من أسفل الأنقاض، عقب سقوط عقار قديم مكون من 3 طوابق ...
شاهد.. انهيار عقار قديم بالإسكندرية بسبب الأمطار ووفاة شخص ومصابيين
لقى شخص مصرعه منذ قليل بسبب تساقط أجزاء من عقار قديم في شارع الغزالي المتفرع من شارع الفحام، دائرة قسم اللبان غرب الإسكندرية أثناء مروره مصادفة أسفل ...
أمطار غزيرة تجتاح المنصورة (فيديو وصور)
تساقطت أمطار غزيزة على مدينة المنصورة وفى أرجاء محافظة الدقهلية وتوقفت حركة البيع والشراء تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة وتوقف المياه في الشوارع. ...