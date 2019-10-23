كورة جول KORAGoal، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز نظيره ريفربليت، في قمة أرجنتينية مرتقبة بنكة لاتينية في البطولة القارية، ...
يلا شوت لايف YallaShoot LIVE بث مباشر لمباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، عندما يلتقي نادي بوكا جونيورز مع منافسه اللدود ريفربليت، ضمن منافسات إياب ...
بث مباشر لمباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "لابوموبونيرا" معقل البوكا، ...
يواجه فريق بوكا جونيورز الأرجنتينى غريمه التقليدى ريفر بلايت، فى الثانية والنصف فجر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، بملعب "لابوموبونيرا"، فى "إياب" ...
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