تستعد هونج كونج لعطلة نهاية أسبوع من المظاهرات، بما في ذلك سلسلة بشرية في خطوط مترو الأنفاق الرئيسية اليوم الجمعة، ومسيرة ديمقراطية يوم الأحد، وهي ...
أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، تشريعا يتضمن فرض عقوبات واسعة النطاق على تركيا بسبب هجومها على سوريا. ويستهدف مشروع القرار الذي ...
وجه أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، الشكر إلى فريق كرة اليد عقب حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية الأبطال، في الرأس ...
أكد عضو الكونجرس الأمريكي توم ملونيكسي، الأربعاء، ضرورة معاقبة الولايات المتحدة لتركيا بقوة على عدوانها على سوريا. وقال ملونيسكي خلال جلسة ...
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، العمل على اتفاق شامل مع إيران يشمل البرنامجين النووي والصاروخي وقضية دعمها للإرهاب، لافتا إلى ...
أعلنت زعيم هونج كونج كاري لام عن إجراءات تهدف إلى تخفيف النقص في المساكن اليوم الأربعاء في الوقت الذي تكافح فيه لاستعادة الثقة في إدارتها والتصدي ...
علق الإعلامي أحمد موسى، على عدم اتخاذ الجامعة العربية أى قرارات على تركيا بعد شنها عدوان غاشم على شمال سوريا قائلًا: "شكلنا بقى وحش.. والعالم كله ...
قالت مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن مصر دولة مستقرة في ظل توترات كبيرة في المنطقة؛ وهذا سيؤدي إلى جذب الاستثمارات خاصة أن هناك استثمارات ...
مشاهدة مباراة العراق وكمبوديا بث مباشر ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ،اليوم 15 من اكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة فى دور المجموعات فى ...
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