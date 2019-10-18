انتشرت النيران منذ أيام قليلة لتعلن قرارها الأخير بتصفية مبنى كنيستين يتبعون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وسط أحزان ودموع خدامها وكهنتها، والكنيستين ...
قال الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إن ما حدث في حريق كنيسة البابا كيرلس الملحقة بكنيسة مارجرجس في شارع بورسعيد بالمنصورة، هو ...
حالة من الهلع والصراخ انتابت الجميع بشارع بورسعيد في المنصورة، بعد رؤية حريق شب داخل كنيسة مار جرجس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، حتى استطاعت الحماية ...
صرح مصدر كنسي بمطرانية المنصورة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أن عدد حالات الإصابة في حريق كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة قد ارتقع إلى 6 حالات. ...
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه شب حريق صباح اليوم بقاعة المناسبات التابعة لكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة المنصورة والكائنة بالدور الثاني ...
نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد في المنصورة منذ قليل، حيث تم إخماد الحريق بأقل الخسائر. وتبين نشوب الحريق ...
كشف القس صموئيل محسن، كاهن كنيسة مار جرجس المحترقة بشارع بور سعيد وسط مدينة المنصورة، أن الحريق قد شب داخل مبني الخدمات في الدور الأخير في حوالي ...
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديوهات لحريق نشب بكنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. وكان قد اندلع حريق ...
اندلع حريق داخل كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد في مدينة المنصورة أمام الجمعية الشرعية ونتج عن الحريق حالة ذعر بين قاطني المنطقة خاصة وأن الحريق نتج عنه ...
قال يوحنا جابر، المتحدث الإعلامي لإيبارشية حلوان والمعصرة، إن حارس كنيسة الشهيد مارجرجرس، وجد اندلاع حريق في الكنسية، فقام بإبلاغ الحماية المدنية، ...
اندلع حريق هائل داخل كنيسه مارجرجس بحلوان، مساء أمس الأحد، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف، للسيطرة على حريق كنيسه مارجرجس بحلوان ، ...
انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى كنيسة مارجرجس بحلوان، لمتابعة التحقيقات والموقف بعد حريق الكنيسة أمس، رافقه اللواء أحمد فؤاد، نائب ...
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، كنيسة ماري جرجس بحلوان والتي اندلعت بها النيران مساء أمس، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ...
قال القمص إندرواس عزمي، راعي كنيسة مار جرجس بشمال حلوان التابعة لايبارشية حلوان للاقباط الارثوذكس، التي شب بها حريق، أمس الاحد، أن الكنيسة حجمها ...
زار النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك كنيسة القديسة ريتا بطما، حيث ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي الصباحي بالكنيسة. ...
تعرضت كنيسة الشهيد مارجرجس، شرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة مساء أمس لحريق كبير أتى على مبنى الكنيسة بالكامل. وهي كنيسة صغيرة أنشأتها ...
تصدرت في الساعات الأخيرة، أخبار حريق كنيسة مارجرجس بحلوان، وذلك بعد أن تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا من الأهالي، بنشوب حريق ...
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