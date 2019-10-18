كاهن كنيسة حلوان المحترقة: المباني أثرية.. وتم إغلاقها لعقود

الإثنين 14-10-2019 01:47 م

حازم رفعت

قال القمص إندرواس عزمي، راعي كنيسة مار جرجس بشمال حلوان التابعة لايبارشية حلوان للاقباط الارثوذكس، التي شب بها حريق، أمس الاحد، أن الكنيسة حجمها ...