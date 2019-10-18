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خاص.. آباء الكنيسة يتحدثون عن وسائل الأمان للحماية من الحرائق والماس الكهربائي

الجمعة 18-10-2019 02:32 م
ماريان ناجى

أسقف المنصورة للكهنة عقب حريق الكنيسة: اتبعوا الهدوء والصلاة

الأربعاء 16-10-2019 02:42 م
حازم رفعت

التفاصيل الكاملة حول حريق كنيسة مار جرجس في المنصورة

الأربعاء 16-10-2019 02:36 م
ياسمين مبروك

مصادر: ارتفاع عدد المصابين في حريق كنيسة مارجرجس بالمنصورة لـ6 أشخاص

الأربعاء 16-10-2019 02:26 م
حازم رفعت

عاجل.. بيان من الكنيسة القبطية عن حريق "مارجرجس" بالمنصورة

الأربعاء 16-10-2019 01:51 م
ماريان عيد

عاجل.. السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس في المنصورة

الأربعاء 16-10-2019 01:32 م
هدير حمزة

"سمعنا صوت صراخ".. كاهن كنيسة المنصورة المحترقة يكشف الكواليس

الأربعاء 16-10-2019 01:12 م
حازم رفعت

عاجل.. أول فيديو لحريق كنيسة مارجرجس بشارع بور سعيد بالمنصورة

الأربعاء 16-10-2019 12:28 م
ماريان ناجى

اندلاع حريق في كنيسة مارجرجس بالمنصورة (صور)

الأربعاء 16-10-2019 12:24 م
محمد كشك

متحدث إيبارشية حلوان: الأجهزة تعمل الآن على تفريغ الكاميرات لمعرفة أسباب حريق الكنيسة

الإثنين 14-10-2019 08:15 م
كساب أحمد

بالتفاصيل.. حريق كنيسه مارجرجس بحلوان دون وقوع أية إصابات

الإثنين 14-10-2019 06:27 م

محافظ القاهرة يتفقد كنيسة مارجرجس في حلوان

الإثنين 14-10-2019 04:59 م
محمد جابر

محافظ القاهرة يتفقد كنيسة ماري جرجس بحلوان (صور)

الإثنين 14-10-2019 04:16 م
إسماعيل منطاوي

كاهن كنيسة حلوان المحترقة: المباني أثرية.. وتم إغلاقها لعقود

الإثنين 14-10-2019 01:47 م
حازم رفعت

مطران كاثوليك سوهاج يزور كنيسة القديسة ريتا بطما

الإثنين 14-10-2019 01:02 م
ماريان عيد

بعد أكثر من ١٢٠ عاما.. كنيسة حلوان المحترقة من الألمان إلى الأقباط (صور)

الإثنين 14-10-2019 12:53 م
ماريان عيد

النيران تلتهم "مارجرجس".. تفاصيل الحريق الذي نشب في كنيسة حلوان

الإثنين 14-10-2019 11:46 ص
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