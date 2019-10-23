أطلت النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب، بإطلالة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام". وخطفت سهيلة الأنظار بجمالها ولاسيما وأن ...
أفادت الأنباء
أن الجيش اللبناني تدخل اليوم الأربعاء في جميع أنحاء لبنان، الذي أصابته الشلل بسبب
الاحتجاجات على ارتفاع تكلفة الحياة والفساد، لإعادة ...
دعا الأمين العام
لحلف الناتو جينس ستولتنبرغ، يوم الأربعاء إلى حل سياسي للنزاع في سوريا، وحث تركيا
على التركيز على التهديد الذي تشكله الدولة ...
كشف المشرف العام على الكرة فى نادى الزمالك، أمير مرتضى منصور، أن النادي ملتزم بقرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الدورى. وكان اتحاد الكرة قد قرر ...
علق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي بيان إتحاد الكرة المصري الصادر اليوم، والذي أعلن خلاله تأجيل مواجهات الدوري المصري، إلي ...
نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام". نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها ...
يوجد في برشلونة منافسة شرسة هذا الموسم قد يعني فقدان إحدى المباريات خسارة مكانك في الفريق ، كما يمكن أن يشارك عثمان ديمبيلي. عاد الفرنسي عثمان ...
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الاثنين، إن توليه منصب رئيس الولايات المتحدة كلفه بين ملياري دولار وخمسة مليارات دولار كان سيربحها لو ...
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