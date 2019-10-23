الناتو.. علي تركيا التركيز في تهديدات داعش في سوريا

الأربعاء 23-10-2019 04:42 م

ترجمة- أحمـد ثابـت

دعا الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتنبرغ، يوم الأربعاء إلى حل سياسي للنزاع في سوريا، وحث تركيا على التركيز على التهديد الذي تشكله الدولة ...