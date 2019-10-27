يخطط مسئولو فريق النصر للتعاقد مع نجم نادي أهلي جدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير من أجل تدعيم صفوف الفريق للحفاظ على لقب دوري ...
يواجه اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني أزمة ضخمة بعد تأجيل مباراة فريقه ضد فريق برشلونة في إطار منافسات الجولة العاشرة من ...
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موعد إطلاق القناة الفضائية الخاصة بالقلعة البيضاء والمقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة. وصرح مرتضى ...
أكد الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، أن مجلس ادارة القلعة البيضاء استقر على نهاية برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث وسيتم الإعلان ...
نتيجة مباراة الزمالك اليوم، حيث خطف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء فوزًا صعبًا من ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ...
نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، في اطار منافسات ...
تردد قناة الزمالك، زاد في الفنرة الأخيرة البحث عن تردد قناة الزمالك من قِبل جماهير الفارس الأبيض، و يترقب عشاق وجماهير نادي الزمالك ظهور قناة ...
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