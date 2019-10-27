نتيجة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال أفريقيا

الخميس 24-10-2019 10:39 م

حسن شحاتة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم، حيث خطف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء فوزًا صعبًا من ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ...