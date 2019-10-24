الرئيس الروسي: سندعم السودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي

الأربعاء 23-10-2019 08:25 م

وكالات

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، بأن موسكو ستدعم السودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي في البلاد، وتصر على أن يكون نهج ...