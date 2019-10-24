أعلن رمزي الغزواني " رجل الأعمال التونسي"، مدير شركة "ميما" للصناعات الغذائية، مساء اليوم الخميس، عن مشروع فريد من نوعه سيتم تنفيذه مع روسيا. ...
أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، بأن القمة "الروسية الأفريقية" الأولى "فتحت صفحة جديدة" من العلاقات بين موسكو و"القارة ...
أعلن جا برييل دينق، وزير الطاقة والتعدين لجنوب السودان، مساء اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع روسيا للتنقيب عن المعادن. وقال وزير الطاقة لجنوب ...
قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي الـ1.5 مليون فدان، إن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين يمكنها إعداد منصة تفاوض بين مصر وأثيوبيا بشأن سد ...
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول نتائج المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي والقمة ...
قال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا وقعت مع الدول الأفريقية، اتفاقيات خلال قمة "روسيا - أفريقيا" في مدينة سوتشي ...
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي والزعيم الروسي فلاديمير بوتين التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا وليبيا والأراضي الفلسطينية من خلال القرارات ...
أعلن
التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة، اليوم الخميس، توقيع اتفاق استثماري ضخم
بين شركتين روسية ومصرية في مجال الصناعات الغذائية، ضمن فاعليات ...
يشارك رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، صباح الخميس، فى الجلسة العامة الأولى للقمة الإفريقية الروسية التى تعقد برئاسة مشتركة للرئيس السيسى ونظيره ...
هبطت روسيا قاذفتين ذات قدرات نووية في جنوب إفريقيا في مهمة تدريب اليوم الأربعاء، وهي رحلة من الواضح أن توقيتها يتزامن مع افتتاح الرئيس فلاديمير بوتين ...
قال الدكتور عمرو الديب، مدير مركز خبراء ريالست الروسي، إن القمة الروسية- الإفريقية في منتدي "سوتشي تناولها الإعلام الروسي بشكل مكثف؛ لأنه لأول مرة ...
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، بأن موسكو ستدعم السودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي في البلاد، وتصر على أن يكون نهج ...
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تواصل الجهود المخلصة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الإفريقية وكذلك مشروعات الربط البري والبحري بين الدول الإفريقية ...
سافر الرئيس محمد
عبد الله فارماجو إلى روسيا اليوم الاثنين للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية التي
ستعقد في سوتشي الروسية يومي 23 و 24 أكتوبر. ...
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات اليوم تقريرا، ذكرت فيه عدد اللقاءات التي جمعت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي بوتين ويأتي ذلك ...
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