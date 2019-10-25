التقي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ألكسندر شوخين رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورواد الأعمال "RSPP"، لمناقشة المشروعات الاستثمارية ...
نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لحظة مغادرة ...
أعلن رمزي الغزواني " رجل الأعمال التونسي"، مدير شركة "ميما" للصناعات الغذائية، مساء اليوم الخميس، عن مشروع فريد من نوعه سيتم تنفيذه مع روسيا. ...
أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، بأن القمة "الروسية الأفريقية" الأولى "فتحت صفحة جديدة" من العلاقات بين موسكو و"القارة ...
أعلن جا برييل دينق، وزير الطاقة والتعدين لجنوب السودان، مساء اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع روسيا للتنقيب عن المعادن. وقال وزير الطاقة لجنوب ...
قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي الـ1.5 مليون فدان، إن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين يمكنها إعداد منصة تفاوض بين مصر وأثيوبيا بشأن سد ...
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول نتائج المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي والقمة ...
قال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا وقعت مع الدول الأفريقية، اتفاقيات خلال قمة "روسيا - أفريقيا" في مدينة سوتشي ...
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي والزعيم الروسي فلاديمير بوتين التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا وليبيا والأراضي الفلسطينية من خلال القرارات ...
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش قمة روسيا-إفريقيا التي انطلقت أمس الأربعاء في مدينة سوتشي، بحسب ...
أعلن
التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة، اليوم الخميس، توقيع اتفاق استثماري ضخم
بين شركتين روسية ومصرية في مجال الصناعات الغذائية، ضمن فاعليات ...
هبطت روسيا قاذفتين ذات قدرات نووية في جنوب إفريقيا في مهمة تدريب اليوم الأربعاء، وهي رحلة من الواضح أن توقيتها يتزامن مع افتتاح الرئيس فلاديمير بوتين ...
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، بأن موسكو ستدعم السودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي في البلاد، وتصر على أن يكون نهج ...
قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن إجمالي حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية بلغ نحو159 مليار دولار عام 2018 بنسبة نمو بلغت 17% ...
سينعقد المنتدى الأفريقي الروسي في العام المقبل على الأراضي الأفريقية، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشهد فيها قارة أفريقيا أنعقاد القمة "الروسية - ...
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجلسة الافتتاحية لمنتدى روسيا إفريقيا، لترأس الجلسة، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز" في ...
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعول على قيام الشركة الروسية بتوريد أول دفعة من عربات القطارات بإجمالى 1300 عربة فى مطلع ديسمبر القادم. حيث ...
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