قضيه راجح اليوم، حددت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، اليوم الأحد 27/10/2019، في ثاني جلسات نظر قضية قتل الطالب محمود البنا والمعروفة ...
تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا، في محافظة المنوفية، الذي أسفر ...
قالت الدكتورة شيرين الهواري، صاحبة مبادرة "توعية العشوائيات"، إننا تربينا على أن سكان الأحياء الشعبية أنهم أولاد البلد وأصحاب شهامة ومروءة ونخوة، ...
علق الدكتور محمد أبوشقة، المحامي بالنقض، على المنشور المزيف الذي انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويخص قضية الشاب محمود البنا، والمعروف ...
بدأت أحداث قضية محاكمة راجح وأعوانه المتهمين في قتل محمود البنا، صباح اليوم الأحد، وعاشت مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، أجواء ساخنة، وذلك ...
"أطالب بتصريح لاستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية للتأكد من سن الجاني".. هكذا طلب محامِ محمود البنا "شهيد الشهامة"، من هيئة المحكمة في أولى ...
27 أكتوبر 2019، هكذا قضت محكمة جنايات الطفل بمجمع محاكم شبين الكوم في محافظة المنوفية، منذ قليل، تأجيل القضية لهذا الموعد في أولى جلسات محاكمة ...
صرح نضال مندور المحامي، بأن محكمة شبين الكوم قررت، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة قتلة محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، إلى الأحد ...
صرح نضال مندور المحامي الموكل في قضية "شهيد الشهامة" عن محمود البنا، بأن القاضي أصدر قراره بتأجيل القضية، مشيرًا إلى أن القاضي لم يحدد بعد موعد ...
وصل منذ قليل، المتهمين الأربعة في قضية الشهيد محمود محمد البنا، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي راجح محمد أشرف، إلى مقر محكمة شبين الكوم وسط حراسة مشددة ...
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