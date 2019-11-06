التفاصيل الكاملة للجلسة الثانية في قضية شهيد الشهامة يرويها محامي محمود البنا (فيديو)

الإثنين 28-10-2019 01:37 ص

هدى عبدالرازق

عقب عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، على جلسة القضية اليوم والمتهم فيها محمد راجح وأخرين، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تكون ...