تعقد لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا لها اليوم، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، لمناقشة تقارير الرصد الخاصة بالتغطية الإعلامية ...
عقب عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، على جلسة القضية اليوم والمتهم فيها محمد راجح وأخرين، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تكون ...
صرح المحامي نضال مندور، عن الشهيد محمود البنا ابن مركز تلا، أن التحريات أثبتت عدم صحة ما تردد حول وجود توأم للمتهم الأول "محمد أشرف راجح"، كما أشار ...
قال أحمد عطا، الباحث في شؤون الحركات والجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان المسلمين استغلت قضية محمد البنا أو ما تعرف بقضية شهيد الشهامة لنشر تغريدات ...
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بياناً إلحاقاً بالبيان السابق المؤرخ 12/10/2019؛ بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين ...
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة، مشددًا على ضرورة التأكد من ...
استنكرت الإعلامية رضوى الشربيني، حادث مقتل الشاب محمود البنا، الشهير إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة"، بسبب دفاعه عن فتاة تعرضت لمعاكسة من قبل شاب آخر يدعى ...
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