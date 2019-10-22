قال أحمد عطا، الباحث في شؤون الحركات والجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان المسلمين استغلت قضية محمد البنا أو ما تعرف بقضية شهيد الشهامة لنشر تغريدات ...
بدأت أحداث قضية محاكمة راجح وأعوانه المتهمين في قتل محمود البنا، صباح اليوم الأحد، وعاشت مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، أجواء ساخنة، وذلك ...
استنكرت الإعلامية رضوى الشربيني، حادث مقتل الشاب محمود البنا، الشهير إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة"، بسبب دفاعه عن فتاة تعرضت لمعاكسة من قبل شاب آخر يدعى ...
بملابس رثة.. دخل المتهمون الأربعة بقتل محمود البنا "ضحية الشهامة" إلى محكمة شبين الكوم، مكبلين بالكلبشات وعليهم علامات الإرهاق، في مشهد وصفه الأهالي ...
شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ استقبال أول سفينة سياحية قبرصية في ...
نعم
55.5057%
لا
27.5817%
لا أهتم
16.9126%