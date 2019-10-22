أبرزها "انسحاب المحامي من قضية راجح".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

السبت 19-10-2019 10:30 ص

ياسمين مبروك

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ استقبال أول سفينة سياحية قبرصية في ...