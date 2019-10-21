صرح المخرج محمد تركي، أن الفنان تامر عبدالمنعم
رئيس قصر السينما بجاردن ستي التابع لوزارة الثقافة، سيحل ضيفا من خلال برنامج ذكرياتي
للنجم سمير صبري ...
قالت الفنانة لبلبة، أثناء "ندوة ونجم" التي قامت مساء أمس، في قصر السينما بجاردن سيتي، أنها وعدت والدتها انها
سوف تكون ناجحة وهي صغيرة وأيضًا ...
قالت الفناة لبلبة، أنها كانت دائما ماتطلب
من والدتها العب مع الأطفال،وكانت دائمًا ماترفض والدتها، قائلة: "أنت عندك
حفلة بليل مع عبد الحليم حافظ، ...
تحدثت لبلبلة خلال ندوتها التي أقيمت مساء اليوم
الأحد، بقصر سينما جاردن سيتي، عن صفات الفنان عادل إمام، قائلة: "عينيه طيبة
وإنسان عطوف بيحس ...
قامت الفنانة القديرة لبلبة بغناء اول اغنية في حياتها بعنون هو "إحنا فراخ في العشة" وبدأت منذ قليل ندوة للنجمة لبلبة، في قصر سينما بجاردن ستي، ...
كرم قصر السينما اليوم الأحد، برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، الفنانة القديرة لبلبة عن أعمالها الفنية المتميزة فى "نجم وندوة"، وشكرها على ...
بدأت منذ قليل ندوة للنجمة لبلبة، في قصر سينما بجاردن ستي، وانطلقت في البداية بالسلام الجمهوري. وقام الإعلامي تامر عبدالمنعم، مدير قصر ثقافة ...
يستعد قصر السينما بجاردن سيتى، بإستضافة النجمة لبلبة، في اطار فعاليته، برئاسة الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم، حيث يحاور الفنانة القديرة "لبلبة" فى ...
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