حصدت أغنية "قدام مرايتها" للمطرب الهضبة عمرو أديب، عدد مشاهدات قياسي، بعد طرحها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب قبل أيام قليلة، حيث نجحت الأغنية ...
تجاوزت أغنية "قدام مرايتها" للمطرب عمرو دياب أكثر من مليون مشاهدة، بعد أن طرحها من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ ثلاثة أيام، ...
الفجر الفني "قدام مرايتها" لـ عمرو دياب تتصدر قوائم "اليوتيوب" (فيديو) الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:02 م Advertisements عمرو ديابعمرو دياب مصطفى ...
تصدرت أغنية عمرو دياب الجديد "قدام مرايتها" من ألبوم "أنا غير"، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة عبر ...
قدم الهضبة عمرو دياب، مساء أمس، لأول مرة أغنيته الجديدة "قدام مرايتها" في حفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر. وطرحت الأغنية منذ قليل عبر إحدي شبكات ...
انتهى الفنان عمرو دياب، مساء أمس من تصوير إعلان جديد لصالح إحدى شركات المياه المعدنية وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي. واستغرق تصوير الإعلان عدة ...
رصد " الفجر الفني " الأسبوع الماضي حركة تنقلات في القنوات التلفزيونية لمذيعين، وأيضا تعاقدات فنية النجوم السينما وإليكم أبرز ما جاء بها : (1) ...
أعرب الشاعر تامر حسين، عن سعادته الكبيرة، بعد لقائه مع طلبة جامعة عين شمس اليوم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث ...
نشر الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الصورة الخاصة بأغنية "قدام مرايتها" ضمن ألبوم "أنا غير". وكتب ...
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