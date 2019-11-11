لهذا السبب تامر حسين يوجه الشكر لطلبة جامعة عين شمس

الأربعاء 16-10-2019 06:24 م

هبة أحمد

أعرب الشاعر تامر حسين، عن سعادته الكبيرة، بعد لقائه مع طلبة جامعة عين شمس اليوم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث ...