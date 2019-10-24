يستضيف ملعب بارتيزان بصربيا، مباراة من العيار الثقيل، عندما بحل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيف ثقيل علي بارتيزان بلجراد الصربي، في مباراة سيق ...
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اتالانتا الإيطالي في المباراة التي ...
يلتقي فريق ريفيربليت مع فريق بوكا جونيورز يوم الأربعاء 23 اكتوبر في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، وذلك في المباراة التي ستجمع بين ...
بعد تداول اللقطات الأولى للتصميم الخارجي لقطار الترويج لفيلمه الجديد Housefull 4، قام النجم أكشاي كومار بنشر أول فيديو من داخل القطار ليشارك متابعيه ...
نشرت الفنانة الهندية الجميلة "جاكلين فيرنانديز"، على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صور جديدة مع صديقها "شامو". ...
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