التشكيلة المتوقعة لمباراة ريفيربليت ضد بوكا جونيورز في كأس ليبرتادوريس

الثلاثاء 22-10-2019 12:54 م

أحمد عصام

يلتقي فريق ريفيربليت مع فريق بوكا جونيورز يوم الأربعاء 23 اكتوبر في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، وذلك في المباراة التي ستجمع بين ...