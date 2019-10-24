تصدرت أغنية "لما بغيب مبغيبش أوانطة"،
لمغني المهرجانات حمو بيكا، "تريند" الأكثر بحثًا عبر موقع الفيديوهات
"يوتيوب"، خلال الساعات الماضية، واقترب ...
التقى الفجر الفني بالفنان صبري فواز، على
هامش تكريمه من قبل مجلس الإعلامين الدوليين، وتحدثنا معه عن مشكلة حمو بيكا مع
نقابة المهن الموسيقية. ...
حمو بيكا، قامت نقابة المهن الموسيقية ببلاغًا رسميًا ضد المطرب الشعبي حمو بيكا في قسم عابدين، عقب تهجمه على نقابة الموسيقيين. وأكد سعد ...
تصدر حمو بيكا تريندات جوجل وأيضًا موقع "تويتر"، وذلك بعد خروجه ببث مباشر بالأمس من داخل نقابة المهن الموسيقية، وهدد حمو بيكا في الفيديو العاملين ...
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