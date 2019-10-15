سقط المنتخب السعودي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الفلسطيني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيصل الحسيني لأول مرة في مواجهات المنتخبين ، ...
إنتهت مباراة فلسطين ضد السعودية والتي جمعت المنتخبان على أرضية ملعب إستاد فيصل الحسيني لحساب مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من تصفيات آسيا ...
يستعد منتخب السعودية
لمواجهة تاريخية ضد نظيره الفلسطينى على ملعب "فيصل الحسيني" مساء اليوم
في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس ...
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كورة لايف مباراةالسعودية ضد فلسطين، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، بالتصفيات المزدوجة
الأسيوية لكأس العالم والأمم الأسيوية KORA LIVE ...
بث مباشر لمباراة السعودية وفلسطين بدون تقطيع عبر موقع الفجر الرياضي، حيث
تقام تلك المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت ...
يخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية ضد نظيره
منتخب فلسطين في تمام الثالثة عصرًا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة
من التصفيات المزدوجة ...
تقام اليوم الثلاثاء مباراة فلسطين ضد
السعودية والتي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد فيصل الحسيني لحساب مباريات تصفيات
آسيا المؤهلة لكأس العالم ...
يستضيف منتخب فلسطين نظيره منتخب السعودية في مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، علي ملعب "فيصل الحسيني" في بلدة الرام بالضفة الغربية، ضمن الجولة الثانية ...
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