قبل مواجهة السعودية.. منتخب فلسطين لا يخسر على ملعبه (تقرير)

الثلاثاء 15-10-2019 12:36 م

علاء خليف

يخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية ضد نظيره منتخب فلسطين في تمام الثالثة عصرًا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة ...