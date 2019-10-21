أعلن المستشار تركي آل الشيخ ر ئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجأة حفل فني للمطرب الشعبي "أحمد شيبة" ضمن فعاليات موسم الرياض. ونشر آل الشيخ قبل ...
نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوره من داخل طائره وظهر في الصوره الفنان أشرف عبد الباقى و ...
علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش، على فعاليات "موسم الرياض" الجارية حاليًا، بقوله "يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا". ...
كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن وصول عدد زوار منطقة #بوليفارد_الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض اليوم إلى نصف مليون زائر، ...
بدأت الفنانة نانسي عجرم، منذ قليل فقرتها الغنائية بحفل الرياض على هامش فعاليات "حفلات موسم الرياض"، وذلك وسط عدد هائل من الحاضرين. وحرصت نانسي، في ...
رصد " الفجر الفني " الأسبوع الماضي حركة تنقلات في القنوات التلفزيونية لمذيعين، وأيضا تعاقدات فنية النجوم السينما وإليكم أبرز ما جاء بها : (1) ...
قررت إدارة مهرجان الرياض بالاتفاق مع الشركة المنتجة لمسرحية "٣ أيام ف الساحل"، للنجم محمد هنيدي مد عرض المسرحية لعدة أيام أخرى بعد الإقبال التاريخي ...
عرض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، منذ قليل فيديو لحفل الافتتاح الضخم لموسم الرياض. ونشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع ...
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، عن أنه نشأ وسط عائلة متوسطة، وكان والديه يجمعان راتبهما لكي يسافروا بلد أخرى قائلًا: "كانوا ...
أشعلت أغنية "هنا قلب الرياض" للفنان راشد الماجد، موسم الرياض الترفيهي، وهو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءًا من ...
أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن قرارها بنقل ملعب مباراة الشباب والاتفاق، ومباراة الشباب والوحدة، ضمن الجولتين السابعة ...
موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، تصل ...
بوليفارد موسم الرياض.. خريطة مرورية لسهولة الوصول (فيديو)
غادر الفنان تامر حسني، منذ ساعات قليلة مطار القاهرة الدولي، بصحبة فريق عمله في اتجاههم إلي الرياض، ستعدادا للحفل الذي سيُقام مساء اليوم، ضمن فعاليات ...
تفقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، منطقة البوليفارد التي سيتم افتتاحها ضمن فعاليات موسم الرياض ...
3 ايام في الساحل ودبابات هارلي.. بوليفارد الرياض يحمل في طياته الكثير من المفاجآت
شهدت فاعليات موسم الرياض، لقاء رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بالطفلة التي تعرّضت لإصـابات طفيفة؛ جراء اشتعال إحدى منصات إطلاق الألعاب ...
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو على صفحته الرسمية عبر موقع التدوين المصغر تويتر، ...
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