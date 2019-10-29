الفصائل السورية الموالية لتركيا تعلن بدأها معركة منبج في سوريا

الإثنين 14-10-2019 06:13 م

وكالات

صرحت الفصائل السورية الموالية لتركيا، اليوم الاثنين، بأنها بدأت معركة منبج في سوريا، وقالت في بيان على صفحتها على "تليجرام"، إنها "انطلقت لفتح محور ...