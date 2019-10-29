وقعت اشتباكات
بين قوات النظام السوري، والفصائل الموالية لتركيا، في منطقة أبو رأسين الواقعة بين
تل تمر ورأس العين.
واعلن المرصد ...
ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن
السلطات التركية اعتقلت في الساعات الماضية رئيس بلدية هكاري جيهان كارامان، والرئيسين
المشتركين لبلدية نصيبين سميرة ...
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل
اثنين من عناصر القوات الحكومية السورية، في قصف تركي لمواقعهم شرق بلدة عين عيسى شمال
شرق البلاد.
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غادرت قوات التحالف الدولي مدينة منبج بشمال
سوريا، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن قوات
النظام دخلت المدينة. ...
كشفت أدلة جديدة، اليوم الثلاثاء، عن تورط
فصيل سوري مدعوم من تركيا، في اغتيال القيادية الكردية هفرين خلف والتمثيل بجثتها،
بعد الغزو التركي لشمال ...
انتشرت وحدات من الجيش السوري في مدينة
منبج بالشمال، بالتزامن مع استمرار انسحاب قوات التحالف من المدينة، فيما أعلن عن مقتل
جندي تركي في القصف على ...
صرحت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الإثنين، بأن قوات الجيش تدخل مدينة منيج بريف حلب، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. وكانت قد ...
صرحت الفصائل السورية الموالية لتركيا، اليوم الاثنين، بأنها بدأت معركة منبج في سوريا، وقالت في بيان على صفحتها على "تليجرام"، إنها "انطلقت لفتح محور ...
أعلن المرصد السوري، اليوم الإثنين، مقتل
86 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا منذ انطلاق الهجوم على شمال شرق سوريا .
العملية العسكرية ...
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