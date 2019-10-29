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اشتباكات بين عناصر النظام السوري وموالين للأتراك بمنطقة أبو رأسين

الثلاثاء 29-10-2019 10:20 ص
وكالات

تركيا تعتقل رؤساء بلديات كردية

الأربعاء 16-10-2019 02:39 م
وكالات

قتلى من الجيش السوري بقصف تركي في بلدة عين عيسى

الأربعاء 16-10-2019 12:41 م

التحالف الدولي: قواتنا غادرت مدينة منبج السورية

الثلاثاء 15-10-2019 03:08 م
وكالات

بالأدلة.. تورط تركيا في اغتيال معارضة كردية سورية

الثلاثاء 15-10-2019 02:31 م
وكالات

قوات النظام السوري تنتشر في منبج تزامنًا مع انسحاب التحالف

الثلاثاء 15-10-2019 12:46 م
وكالات

عاجل.. وكالة الأنباء السورية: قوات الجيش تدخل مدينة منيج بريف حلب

الإثنين 14-10-2019 07:11 م
أمنية فوزي

الفصائل السورية الموالية لتركيا تعلن بدأها معركة منبج في سوريا

الإثنين 14-10-2019 06:13 م
وكالات

مقتل 86 من الفصائل الموالية لتركيا منذ انطلاق العملية العسكرية بسوريا

الإثنين 14-10-2019 11:19 ص
وكالات
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