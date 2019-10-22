مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق ريال مدريد مع فريق جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء في اسطنبول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ...
أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي سيتم تقديمها يوم الأثنين 2 ديسمبر المقبل ...
يستعد فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لخوض مباراة هامة أمام فريق جالطة سراي التركي اليوم الثلاثاء على ملعب تورك تليكوم ...
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 21 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 21 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب زين الدين زيدان المدير الفني للملكي من ...
أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد أصبح مستقبله مهدداً خلال الفترة القادمة مع النادي الملكي خاصة بعد ...
يلتقي فريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مع فريق سلافيا براغ التشيكي يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأخير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ...
دخل فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني في صراع جديد خلال الأيام القليلة الماضية من أجل التعاقد مع موهبة الدوري الألماني خلال فترة ...
تعرض نجم فريق برشلونة لإصابة خطيرة في مباراة فريقه ضد فريق إيبار في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري ...
Eibar vs Barcelona، تغلب فريق برشلونة على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "البلدي أبوروا"، ...
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 19 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، أبرزها الفوز ...
مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد ضد فريق ريال مايوركا في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني والتي من المقرر لها أن ...
تصدر نادي برشلونة بطولة الدوري الإسبانى اليوم بعد فوزه علي فريق إيبار بثلاثيه دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة من ...
تغلب فريق برشلونه على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة، في المباراة التي بينهم اليوم السبت، على ملعب "البلدي أبوروا"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من ...
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