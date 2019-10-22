Eibar vs Barcelona | برشلونة يقسو على إيبار بثلاثية في الدوري الإسباني (فيديو)

السبت 19-10-2019 10:38 م

Eibar vs Barcelona، تغلب فريق برشلونة على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "البلدي أبوروا"، ...