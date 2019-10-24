يستضيف ملعب الإمارات، مباراة قوية بين أرسنال الإنجليزي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي، في لقاء ...
يستقبل أرسنال الإنجليزي نظيره فيتوريا جيماريش البرتغالي في ملعب الامارات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة اليوروبا ليج. موعد ...
يلتقي فريق أرسنال الإنجليزي بقيادة مدربه اوناي إيمري مع فريق فيتوريا غيمارايش البرتغالي اليوم الخميس 24 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 23 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض رابطة الدوري الإسباني موعد كلاسيكو الأرض ...
رفض ريال مدريد الإسباني رحيل نجم الفريق إلى أرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أن ريال مدريد ...
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الأخبار التي تناولتها الصحف المحلية والعالمية، عن النجم المصري محمد صلاح نجم الفريق
الأول لكرة القدم بنادي ...
يترقب عشاق كرة القدم في العالم بداية الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستبدأ تلك الجولة يوم الجمعة القادمة 25 اكتوبر بمباراة ليستر ...
شهدت أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 2019/10/22، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها تواجد نجوم ليفربول بقائمة المرشحين لجائزة الكرة ...
قال مدرب فريق آرسنال الإنجليزي أوناي إيمري أن فريقه، لا يستحق الهزيمة التي تعرضوا لها في مباراة الأمس أمام فريق شيفيلد يونايتد في بطولة الدوري ...
تعرض فريق أرسنال لهزيمة مفاجأة من فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة ...
يخوض نادي أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري اختبارا صعبا أمام فريق شيفيلد يونايتد اليوم الاثنين 21 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ...
يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي شيفيلد يونايتد اليوم الإثنين 21 أكتوبر ضمن منافسات ختام الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي ...
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