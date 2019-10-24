موعد مبارة أرسنال وفيتوريا جيماريش في الدوري الأوروبي

الخميس 24-10-2019 09:51 ص

محمد جمال

يستضيف ملعب الإمارات، مباراة قوية بين أرسنال الإنجليزي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي، في لقاء ...