رغم الاتفاق الأمريكي التركي بشأن تعلق أنقره هجومها في شمال سوريا لـ5 أيام، فيما ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب ...
ذكر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، مساء أمس الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع تركيا، لوقف عملياتها العسكرية في شمال سوريا، كاشفا عن بنود ...
سعر الليرة مقابل الدولار وباقي العملات الرئيسية يتغير سعر الليرة مقابل الدولار بحسب المدينة التركية التى يتم بها تغيير العملة ليصبح سعر الليرة ...
بعد الإعلان عن وقف تركيا عملياتها العسكرية ي شمال سوريا بالاتفاق مع الجانب الأمريكي، طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تركيا والأكراد بعمل ما هو ...
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات
المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا اقتضت الضرورة، فيما تسعى واشنطن
لوقف هجوم أنقرة في ...
نعم
55.5144%
لا
27.5669%
لا أهتم
16.9187%