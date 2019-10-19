تفاصيل الاتفاق الأمريكي التركي حول إنهاء العمليات العسكرية بسوريا

الجمعة 18-10-2019 07:53 م

الفجر السعودي

ذكر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، مساء أمس الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع تركيا، لوقف عملياتها العسكرية في شمال سوريا، كاشفا عن بنود ...