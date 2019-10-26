أعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم
السبت، أنه أصدر أوامر بفتح الطرقات العامة، حسبما ذكرت قناة العربية.
وأكد الجيش اللبناني، في بيان، ...
قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، إن السياسات الخارجية الحالية التي يتبعها لبنان أدت إلى انعكاسات اقتصادية سلبية. وأوضح ...
أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانًا
أكد فيه وقوفه إلى جانب مطالب المتظاهرين الحياتية المحقة، حسبما ذكرت قناة
العربية، في خبر عاجل لها. ...
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 23/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. ...
بدأ الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في الصرح البطريركي ...
أعنت الوكالة الوطنية، صباح اليوم
الأربعاء، إصابة متظاهرين اثنين أثناء تدخل الجيش اللبناني لفتح طريق جنوب بيروت ، حسبما
ذكرت قناة العربية.
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بدأ الجيش اللبناني، صباح اليوم
الأربعاء، عملية واسعة لفتح الطرقات، وسط دعوات لإضراب عام في جميع أنحاء البلاد، في
وقت لا تزال الحياة العامة ...
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