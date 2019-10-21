تلقى الأهلي صدمة قوية بإصابة نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حسام عاشور. وترك حسام عاشور قائد الأهلي مران الفريق الذي أقيم مساء أمس ...
قررت إدارة مهرجان الرياض بالاتفاق مع الشركة المنتجة لمسرحية "٣ أيام ف الساحل"، للنجم محمد هنيدي مد عرض المسرحية لعدة أيام أخرى بعد الإقبال التاريخي ...
قال فتحي محمود، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن هناك مشاهدات تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، استخدم أسلحة محرمة دوليا في غزوه لشمال ...
قال فتحي محمود، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن البيان المصري تجاه العدوان التركي على شمال سوريا، كان متوازنًا حيث حرص في المقام الأول على ...
نعم
55.5176%
لا
27.5661%
لا أهتم
16.9163%