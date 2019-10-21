"المصري للشؤون الخارجية": قطر قدمت التسهيلات لتركيا للاعتداء على سوريا (فيديو)

الخميس 17-10-2019 07:44 م

كساب أحمد

قال فتحي محمود، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن البيان المصري تجاه العدوان التركي على شمال سوريا، كان متوازنًا حيث حرص في المقام الأول على ...