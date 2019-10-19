بدأت الفنانة نانسي عجرم، منذ قليل فقرتها الغنائية بحفل الرياض على هامش فعاليات "حفلات موسم الرياض"، وذلك وسط عدد هائل من الحاضرين. وحرصت نانسي، في ...
شارك المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه، جمهورها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو جديد يقدم من خلاله مفاجأة لجمهور موسم الرياض. ...
حرصت الفنانة رجاء الجداوي على توجيه الشكر للفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربينى، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام". ...
غادر الفنان تامر حسني، منذ ساعات قليلة مطار القاهرة الدولي، بصحبة فريق عمله في اتجاههم إلي الرياض، ستعدادا للحفل الذي سيُقام مساء اليوم، ضمن فعاليات ...
تفقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، منطقة البوليفارد التي سيتم افتتاحها ضمن فعاليات موسم الرياض ...
روج المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لموسم الرياض الذي بدأت فاعلياته 11 من الشهر الحالي ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر. وحضر حفل ...
كرمت هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل شيخ، المنتج الفني حمادة إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة DS ميديا، ضمن حفل توزيع جوائز صناع الترفيه ...
نشرت الفنانة رجاء الجداوي، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام"، وكانت بصحبة الفنانة أحلام وهم في الرياض لتكريمهم من ...
نشرت الفنانة رجاء الجداوي، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام"، وكانت بصحبة الفنان العالمي فاندام وهم في الرياض ...
نشرت الفنانة رجاء الجداوي، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام"، وظهرت بصحبة الفنان هاني شاكر والفنانة بوسي ومجموعة ...
فاندام يتصدر محرك بحث "جوجل" اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما استضافت الرياض أمس الأحد ، حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بحضور ...
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