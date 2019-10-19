تامر حسني يتجه إلي الرياض استعدادًا لحفل الغد

الخميس 17-10-2019 01:02 م

نور طلعت

غادر الفنان تامر حسني، منذ ساعات قليلة مطار القاهرة الدولي، بصحبة فريق عمله في اتجاههم إلي الرياض، ستعدادا للحفل الذي سيُقام مساء اليوم، ضمن فعاليات ...