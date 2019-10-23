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القوات الأمريكية ستغادر العراق في غضون 4 أسابيع

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وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق لبحث مغادرة القوات السورية

الأربعاء 23-10-2019 09:16 ص
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الأربعاء 23-10-2019 08:41 ص
وكالات

الجيش العراقي يرفض بقاء القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا

الثلاثاء 22-10-2019 04:01 م
ترجمة - نها محمد

متوعدا بمواصلة العمليات العسكرية.. أردوغان يرفض تمديد "الهدنة" بسوريا

الثلاثاء 22-10-2019 12:53 م
وكالات

العراق يرفض تواجد القوات الأمريكية في البلاد

الثلاثاء 22-10-2019 12:32 م
ترجمة: منار طارق

خبراء يطالبون بتدريس التربية الإعلامية داخل المدارس والجامعات

الأحد 20-10-2019 03:08 م
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وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا تغادر سوريا للذهاب إلى غرب العراق

الأحد 20-10-2019 11:51 ص
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شاهد.. عناصر موالية لتركيا تعدم عددا من الأكراد شمال سوريا

الأحد 20-10-2019 02:10 ص
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