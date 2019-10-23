وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق لبحث مغادرة القوات السورية

الأربعاء 23-10-2019 09:16 ص

ترجمة: منار طارق

وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير إلى بغداد في زيارة تهدف إلى وضع تفاصيل حول مستقبل القوات الأمريكية التي تنسحب من سوريا إلى العراق المجاور. تأتي ...