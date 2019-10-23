صرح وزير الدفاع العراقي بعد لقائه بمسؤول أمريكي، بإن القوات الأمريكية القادمة من سوريا ستغادر العراق في غضون 4 أسابيع. وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك ...
وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير إلى بغداد في زيارة تهدف إلى وضع تفاصيل حول مستقبل القوات الأمريكية التي تنسحب من سوريا إلى العراق المجاور. تأتي ...
في تصعيد للخطاب الأمريكي ضد أنقرة، هاجم
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بسبب مواصلة تركيا العمليات العسكرية التركية في
شمال سوريا.
...
أعلن الجيش العراقي
اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية التي تغادر سوريا وتتجه إلى العراق المجاورة ليس
لديها تصريح بالبقاء في البلاد مع استمرار ...
توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة
العمليات العسكرية شمالي سوريا بشكل أقوى، مؤكدًا رفضه دعوة نظيره الفرنسي، إيمانويل
ماكرون، لتمديد وقف ...
أعلن الجيش العراقي اليوم الثلاثاء، أن القوات الاميركية التي غادرت سوريا متجهة الى العراق المجاورة ليس لديها تصريح بالبقاء في البلاد. يبدو أن البيان ...
انطلقت فاعليات الجلسة الثانية لمؤتمر الشرق الأوسط السادس للاستراتيجيات الاعلامية تحت عنوان "الاستراتيجية الاعلامية التقليدية وتفاعلها مع الإعلام ...
قال وزير الدفاع مارك إسبير إنه بموجب الخطط الحالية، ستذهب جميع القوات الأمريكية التي تغادر سوريا إلى غرب العراق وسيواصل الجيش القيام بعمليات ضد جماعة ...
نشر الإعلامي عمرو أديب، فيديو متداول لعناصر موالية لتركيا تعدم عددًا من الأكراد شمال سوريا، خلال العدوان التركي على شمال سوريا. وعلق "أديب" على ...
نعم
55.5036%
لا
27.583%
لا أهتم
16.9134%