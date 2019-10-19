قائد كردي: الاتفاق مع دمشق لم ينفذ بعد ويتطلب الانتشار الكامل

الأربعاء 16-10-2019 08:50 م

وكالات

قال قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، إن الاتفاق مع دمشق لم ينفذ بعد ويتطلب الانتشار في أنحاء منطقة الحدود بأكملها. وأوضح القيادي، ...