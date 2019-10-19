تمكنت عناصر من قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في مخيم الهول، من إحباط محاولة فرار نساء داعشيات، وتمكنت من إلقاء القبض على 14 منهن برفقتهن 21 طفلاً من ...
رغم الاتفاق الأمريكي التركي بشأن تعلق أنقره هجومها في شمال سوريا لـ5 أيام، فيما ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب ...
تسأل خبراء حول احتمالية مساعدة بعض الدول في إفساح المجال لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) للهرب من السجون في الشمال السوري، وترتيب ...
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن بلاده ستواجه العدوان التركي
في أي منطقة في سوريا .
وقال الأسد، إن العدوان التركي غزو سافر
وعدوان ...
بدأ منذ قليل الاجتماع بين الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة، حسبما ذكرت قناة سكاي
نيوز عربية.
...
وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إلى أنقرة لبحث الهجوم التركي في
سوريا ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.
قال الرئيس ...
أعلن المرصد السوري، اليوم الخميس، أنه لا صحة
لسيطرة قوات النظام على السجون ومقرات الشرطة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية
"قسد"، حسبما ذكرت قناة ...
قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، الأربعاء، إنه تم تجميد العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي نتيجة العدوان التركي شمال ...
قال قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، إن الاتفاق مع دمشق لم ينفذ بعد ويتطلب الانتشار في أنحاء منطقة الحدود بأكملها. وأوضح القيادي، ...
أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، خروج جميع القوات الأمريكية من مدينة الرقة السورية، نقلا عن "سكاي نيوز عربية". ويذكر أن قال مسئول أمريكي ...
أعلن الجيش السوري دخول مدينة عين العرب كوباني، مساء الأربعاء، بموجب الاتفاق مع الأكراد، نقلا عن "سكاي نيوز عربية". هذا وقامت قوات سوريا ...
قامت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم, بشن هجوما مضادا على القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق غرب بلدة عين عيسى. وأوضح المرصد السوري لحقوق ...
نعم
55.5288%
لا
27.555%
لا أهتم
16.9162%