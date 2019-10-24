احتفل الفنان صلاح السعدني أمس الأربعاء، بعيد ميلاده، وحرص العديد من الفنانين والكتاب والإعلامين على تهنئته بهذه المناسبة، داعين الله أن يطيل في عمره. ...
حين تراه على الشاشة تشعر أنك تعرفه جيدا، وتجمعك به علاقة قرابة أو صداقة، فهو ابن الحى الشعبى، وصاحب القيم والمبادئ، وعمدة الدراما المصرية، إنه الفنان ...
هنأ الفنان أحمد السعدني، والده الفنان القدير صلاح السعدني، بمناسبة يوم مولده وقام بنشر صوره للفنان صلاح السعدني وأرفق تعليقا عليها قائلا: "ربنا يخليك ...
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