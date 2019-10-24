شاهد.. صلاح السعدني مع حفيده (صورة)

الخميس 24-10-2019 12:31 ص

شيماء عطية

احتفل الفنان صلاح السعدني أمس الأربعاء، بعيد ميلاده، وحرص العديد من الفنانين والكتاب والإعلامين على تهنئته بهذه المناسبة، داعين الله أن يطيل في عمره. ...