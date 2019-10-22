قال عبدالمعطي أبو زيد، خبير الشؤون الدولية، إن توقيت زيارة رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إلى مصر مهم جدًا على كل الأصعدة، ...
قام، اليوم الأحد، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتفقد أماكن تقديم الخدمات الصحية للإطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمة الصحية علي الوجه ...
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية عقد وتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري لرفع كفائتهم وتحسين مستوى الأداء وإعداد كوارد شابه قادرة ...
قال الدكتور عصام عفيفي، عضو هيئة تدريس جامعة 6 أكتوبر قسم الاقتصاد والقانون، إن عملية الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة كانت بمثابة جراحة صعبة، ...
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر تمتلك معدل نمو 5.6%، حيث أشاد بعملية الإصلاح ...
قال
سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، اليوم الجمعة، في خطابه الذي أذيع قبل قليل، أن
الدولة تمر بظرف عصيب ليس له سابقة في التاريخ، في ظل موجة توتر ...
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