قنديل: الروس زاحفون على المنطقة.. وعقوبات أمريكا قد تشمل أردوغان

الخميس 17-10-2019 01:42 ص

نعيم يوسف

قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب العملية العسكرية التي تشنها في شمال شرق سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، قد ...