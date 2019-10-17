قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب العملية العسكرية التي تشنها في شمال شرق سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، قد ...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس هناك مشكلة من حصول سوريا على دعم من روسيا، منوها بسلامة الأسلحة النووية الأمريكية في تركيا وأوضح ...
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يرفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان وقف إطلاق النار ووقف الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا. ...
لم تهدأ العملية العسكرية التركية في عمق الشمال السوري، ما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتبني موقف أكثر تشددُا من تركيا عبر فرض عقوبات جديدة، ...
أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن غضبها الشديد من الهجوم العسكري الذي شنته تركيا في شمال سوريا ضد الأكراد، وانضمت إلى فرنسا وألمانيا في حظر مبيعات ...
بررت تركيا غزوها المستمر لشمال شرق سوريا إلى الأمم المتحدة بقولها إنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وفقًا لرسالة تم ...
ذكر نائب الرئيس مايك بينس إن الرئيس دونالد ترامب سيرسله إلى الشرق الأوسط بينما تنسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا مع غزو القوات التركية. وقال ...
أرجحت العديد من الأطراف الأمريكية، فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا، لاسيما عقب منح الرئيس التركي أردوغان ضوء أخضر لمهاجمة الأكراد، ...
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