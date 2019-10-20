بالقانون.. هل ينتهي عقد العامل حال تعرض للعجز الكلي؟

الأربعاء 16-10-2019 12:52 م

هدير حمزة

قد يبتلي الله أحد الأشخاص، بنوع من العجز، وذلك أثناء عمله، وفي هذه الحالة تطرح الكثير من التساؤلات عن كيفية استمرار هذا الشخص في العمل وكيف يؤثر نوع ...