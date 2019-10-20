حقق فيديو المتسابق مصطفى فالح، الذي غنى خلاله موال "عايرتني بالشيب"، للمطرب "ناظم الغزالي"، أكثر من 400 الف مشاهدة في أقل من 6 ساعات، بعد طرح ...
استطاع المتسابق الفلسطيني أمجد الديب ان يشعل حماس أعضاء لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" بغنائه أغنية "قد الحروف" للفنانة أصالة بأداء مميز، وذلك بعد رفضه ...
استطاع المتسابق المغربي فهد مفتخر، أن يشعل حماس لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" ،وذلك بعد غنائه باللغة الإنجليزية وغنائه للفنانة الراحلة أم كلثوم. وعند ...
استطاع المتسابق مودي جمال، أن يشعل حماس أعضاء لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، بغنائه أغنية "يامن هواه أعزه وأذلني"، لعبدالرحمن محمد، حيث أداها بأسلوب ...
قدم المتسابق مصطفى فالح، موال "عايرتني بالشيب"، للمطرب "ناظم الغزالي"، واستطاع إشعال حماس لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس". وحظى "فالح" على إعجاب لجنة ...
استطاعت المتسابقة "شيماء ناجي"، أن تشعل حماس لجنة تحكيم ببرنامج "ذا فويس"، بغنائها لأغنية "مش كل حب" للفنانة الراحلة ذكرى. وحظت "شيماء"، على إعجاب ...
قد يبتلي الله أحد الأشخاص، بنوع من العجز، وذلك أثناء عمله، وفي هذه الحالة تطرح الكثير من التساؤلات عن كيفية استمرار هذا الشخص في العمل وكيف يؤثر نوع ...
نعم
55.5288%
لا
27.555%
لا أهتم
16.9162%