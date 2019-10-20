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موهبة شابة بـ"ذا فويس" تشعل يوتيوب!

الأحد 20-10-2019 04:48 ص

بعد رفضه لأربع سنوات أمجد ديب يشعل حماس لجنة تحكيم "ذا فويس"

السبت 19-10-2019 11:13 م
هبة أحمد

راغب علامة لفهد مفتخر:"أنا كنت عامل حسابي ما ألفلك لكن انت استفزتني بقوة"

السبت 19-10-2019 11:01 م
هبة أحمد

سميرة سعيد لمودي جمال :"صوتك كله إحساس لكن أنا محددة أصوات معينة لفريقي"

السبت 19-10-2019 10:05 م
هبة أحمد

سميرة سعيد لمصطفي فالح :"صوتك جميل ومتمكن لدرجة إني سرحت ونسيت ألفلك"

السبت 19-10-2019 09:51 م
هبة أحمد

راغب علامة لشيماء ناجي:" صوتك روعة.. لكن انا ليا حسابات فاختيار فريقي"

السبت 19-10-2019 09:39 م
هبة أحمد

بالقانون.. هل ينتهي عقد العامل حال تعرض للعجز الكلي؟

الأربعاء 16-10-2019 12:52 م
هدير حمزة
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