قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم أن القدس تتعرض لأبشع الإجراءات الأحتلالية بهدف طمس معالمها وتزوير تاريخها والنيل من ...
استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم وفدا من المنظمة الأمريكية للعدالة والسلام ونبذ العنصرية وهي منظمة تضم في ...
وجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم التحية لأبناء الشعب اللبناني الشقيق المنتفضين والثائرين ضد الفساد والمفسدين ...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إن موسم قطف ثمار الزيتون في فلسطين إنما يعتبر عرسا وطنيا بامتياز فشجرة ...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، إنه يجب العمل وبكافة الوسائل المتاحة على استعادة وترسيخ مكانة القضية ...
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