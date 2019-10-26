مطران الروم الأرثوذكس: يجب استعادة مكانة القضية الفلسطينية في المشهدين العربي والعالمي

الأربعاء 23-10-2019 10:31 ص

ماريان عيد

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، إنه يجب العمل وبكافة الوسائل المتاحة على استعادة وترسيخ مكانة القضية ...