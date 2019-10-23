قررت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، براءة عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، وآخر بتهمة البلطجة. وكانت النيابة العامة ...
نشر الفنان عمرو عبد الجليل، صورة له على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وهو يرتدي عمامة بيضاء وتي شيرت باللون الأحمر. وعلق "عبد ...
قررت نيابة
سيدي جابر في الإسكندرية صباح اليوم الاثنين حسب عادل شكل كبير مشجعي فريق الكرة
الأول بنادي الاتحاد السكندري وإثنين آخرين أربعة أيام ...
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو للزعيم عادل شكل كبير مشجي نادي الاتحاد السكندري وإثنين آخرين، يظهرون فيه وهما يرقصون بالأسلحة ...
أمر المستشار عبد العزيز سامي رئيس نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، بحبس كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري واثنين آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة ...
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