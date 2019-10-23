عاجل.. براءة "عادل شكل" من تهمة البلطجة

الأربعاء 23-10-2019 01:44 م

دينا حسن- محمد رجب

قررت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، براءة عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، وآخر بتهمة البلطجة. وكانت النيابة العامة ...