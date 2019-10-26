سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء السويس (صور)
شهدت محافظة السويس، صباح اليوم السبت، اضطراب في حالة الطقس مع تكاثر السحب وسقوط أمطار خفيفة بكافة أحياء السويس وعتاقة وفيصل والأربعين والجناين كما ...
"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية
"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية شهدت مصر الفترة الماضية، اضطرابات في حالة الجو، حيث سقطت أمطار ...
كواليس "طقس مصر - Egypt weather" خلال الساعات المقبلة
كواليس طقس مصر - Egypt weather" خلال الساعات المقبلة
حالة الطقس فى الاسكندرية أمطار رعدية غزيرة تضرب البلاد .. وتعطيل الدراسة غدا السبت
حالة الطقس فى الاسكندرية تثير القلق الخوف لدي المواطنين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار رعدية غزيرة باستمرار، وستستمر حالة الطقس فى ...
تعرف على درجات الحرارة غدًا السبت بالسويس
تشهد محافظة السويس، غدًا السبت، اضطراب في حالة الطقس مع تكاثر السحب وانخفاض دراجات الحرارة مع نسبة سرعة رياح خفيفة، يسود طقس معتدل علي السواحل ...
إرشادات هامة لسكان مصر وفلسطين للتعامل مع الإعصار النادر
قام عصام حجي، عالم الفضاء المصري بوكالة " ناسا" ، بتوجيه رسالة لسكان مصر وفلسطين يوجههم فيها بتوخي الحيطة والحذر، و كيفية التعامل مع الإعصار ...
أمطار ورياح واضطراب في الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تحذيرا عن حالة الطقس عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لمدة 24 ساعة القادمة. وصرح الدكتور ...
حالة الطقس هادئة مع انخفاض دراجات الحرارة بالسويس
شهدت محافظة السويس، اليوم الجمعة، هدوء فى حالة الطقس مع تكاثر السحب وانخفاض دراجات الحرارة مع نسبة سرعة رياح خفيفة، مازالت أعمال سحب مياة السيول ...
تعرف على سبب موجة الطقس السيىء التي تعيشها مصر
قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن العالم يعاني من التغيرات المناخية، وليس مصر فقط، مؤكدًا أن سبب موجة الطقس السيىء ...
الاسكندرية الان تشهد أمطار رعدية غزيرة .. وتوقعات باستمرارها غدا السبت
تشهد محافظة الاسكندرية الان حالة من عدم الاستقرار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بانخفاض في درجات ...
"من الزعفرانة إلى حلايب".. استقرارًا في حالة الطقس بالبحر الأحمر
تشهد محافظة البحر الأحمر، الآن إستقرارًا في حالة الطقس، من رغم سقوط أمطار غزيرة في عدد من محافظات الجمهورية ورفع حالة الطوارئ في معظم أنحاء ...
اعصار مصر يضرب عدد من المحافظات والمناطق خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد تُحذر!
اعصار مصر من المتوقع أن يضرب عدد من المحافظات والمناطق، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من منخفض مداري قوي يطلق عليه شبه إعصار تتعرض له مصر ...
أمطار غزيرة تجتاح المنصورة (فيديو وصور)
تساقطت أمطار غزيزة على مدينة المنصورة وفى أرجاء محافظة الدقهلية وتوقفت حركة البيع والشراء تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة وتوقف المياه في الشوارع. ...
طقس الجمعه سيول وأمطار رعدية.. خبير أرصاد يكشف موعد تحسن الأحوال الجوية .. وتحذيرات من الحكومة
طقس الجمعه يشهد سيول وأمطار رعدية في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أكد الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من ...
محافظ الفيوم: تطهير مخرات السيول ومراجعة شبكات الصرف الصحي.. تحسباً لأى طوارئ سقوط الأمطار (صور)
قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، انه أصدر عدة تكليفات للواء هشام درة، رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى، بالمرور اليومى للتأكد من ...
القليوبية تطالب المواطنين بعدم تصوير البرق
وجهت محافظة القليوبية، عدد من رسائل التوعية للمواطنين والطلاب والأطفال بشأن طقس اليوم،مطالبة بالابتعاد عن أعمده الإنارة بقدر الإمكان،والابتعاد عن ...
استقرار حالة الطقس بسوهاج اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019
رغم هطول أمطار كثيفة في بعض مناطق الجمهورية، إلا أن محافظة سوهاج تشهد اليوم الجمعة، استقرارًا في حالة الطقس وسط حالة تأهب كامل من المحافظة لمواجه ...
الأرصاد تجدد تحذيرها: ابتعدوا عن اللوحات المعدنية وأعمدة الكهرباء اليوم (فيديو)
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانًا جديدًا لتؤكد فيه على استمرار حالة عدم الاستقرار في ...
وكيل صحة البحر الأحمر: طوارئ في جميع مستشفيات المحافظة تحسبا لسقوط أمطار
أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية في مدن المحافظة، ...
هيئة الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 في مصر
هيئة الأرصاد الجوية توجه تحذير من حالة الطقس اليوم الجمعة الجمعة 25 أكتوبر 2019 كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق ...
"مياه مدن القناة": جاهزون لاستقبال الأمطار والسيول وطوارئ بالمحافظات
أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، رفع درجة ...
عاجل.. رياح شديدة تضرب أرجاء محافظة الدقهلية
تسود سماء محافظة الدقهلية اليوم الجمعة حالة غيوم مصحوبة بإرتفاع سرعة الرياح وإمخفاص في درجات الحرارة وأكدت الأرصاد سقوط الأمطار بنسبة ١٠٠% وتسجل ...
عاجل.. تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا
أصدر محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، قرارا اليوم، بتعطيل الدراسة في مدارس المحافظة (الفترتين)، غدا. وجاء ذلك بسبب سوء الأحوال ...
حالة الطقس اليوم.. طوارئ بـ"المرور" تحسبا لسقوط أمطار
حالة الطقس اليوم، اليوم الجمعة، أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية بأنها تتكاثر فيها السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على ...
أمطار ورعد وسيول.. ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، النشرة اليومية لحالة الطقس، على القاهرة والمحافظات المختلفة، في إطار حرصها على تقديم خدمة مميزة لقرائها. وفي هذا ...
أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الجمعة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019، على صفحتها الرسمية على موقع ...
عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة)
في 25 أكتوبر 2016، استيقظ المواطنون في الإسكندرية، على كارثة بكل المعاني والمقاييس، بعد أن ضربت المحافظة موجة من الطقس السيئ، فضلًا عن سقوط أمطار ...
عاجل.. الحكومة تعلن موعد تحسن حالة الطقس رسميا في مصر
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، بيانًا مهمًا وعاجلًا، بشأن حالة الطقس في محافظات مصر، وموعد تحسن الطقس، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث أفادت ...
عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا
"تحذيرات عاجلة، بيانات رسمية، قرارات مهمة، طوارئ في المحافظات"، كواليس ومفاجآت واستعدادات تشهدها محافظات جمهورية مصر العربية، استعدادا لمواجهة أي ...
حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019 في مصر.. الأرصاد تحذر من النزول للشارع
الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019 في مصر، حيث قالت ...