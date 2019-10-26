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سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء السويس (صور)

السبت 26-10-2019 10:46 ص
أبوبكر عبد المعز

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

السبت 26-10-2019 10:46 ص

كواليس "طقس مصر - Egypt weather" خلال الساعات المقبلة

السبت 26-10-2019 08:35 ص

حالة الطقس فى الاسكندرية أمطار رعدية غزيرة تضرب البلاد .. وتعطيل الدراسة غدا السبت

الجمعة 25-10-2019 11:08 م

تعرف على درجات الحرارة غدًا السبت بالسويس

الجمعة 25-10-2019 09:43 م
أبوبكر عبد المعز

إرشادات هامة لسكان مصر وفلسطين للتعامل مع الإعصار النادر

الجمعة 25-10-2019 09:41 م

أمطار ورياح واضطراب في الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة

الجمعة 25-10-2019 09:22 م
هدى عبدالرازق

حالة الطقس هادئة مع انخفاض دراجات الحرارة بالسويس

الجمعة 25-10-2019 08:25 م
أبوبكر عبد المعز

تعرف على سبب موجة الطقس السيىء التي تعيشها مصر

الجمعة 25-10-2019 07:39 م
هدى عبدالرازق

الاسكندرية الان تشهد أمطار رعدية غزيرة .. وتوقعات باستمرارها غدا السبت

الجمعة 25-10-2019 07:11 م

"من الزعفرانة إلى حلايب".. استقرارًا في حالة الطقس بالبحر الأحمر

الجمعة 25-10-2019 06:08 م
محمد طه

اعصار مصر‎ يضرب عدد من المحافظات والمناطق خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد تُحذر!

الجمعة 25-10-2019 05:27 م

أمطار غزيرة تجتاح المنصورة (فيديو وصور)

الجمعة 25-10-2019 05:10 م
محمد كشك

طقس الجمعه سيول وأمطار رعدية.. خبير أرصاد يكشف موعد تحسن الأحوال الجوية .. وتحذيرات من الحكومة

الجمعة 25-10-2019 04:23 م

محافظ الفيوم: تطهير مخرات السيول ومراجعة شبكات الصرف الصحي.. تحسباً لأى طوارئ سقوط الأمطار (صور)

الجمعة 25-10-2019 03:34 م
ريهام على

القليوبية تطالب المواطنين بعدم تصوير البرق

الجمعة 25-10-2019 02:45 م
محمد نبيل

استقرار حالة الطقس بسوهاج اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019

الجمعة 25-10-2019 02:12 م
أبورية حسين

الأرصاد تجدد تحذيرها: ابتعدوا عن اللوحات المعدنية وأعمدة الكهرباء اليوم (فيديو)

الجمعة 25-10-2019 11:54 ص
هدى عبدالرازق

وكيل صحة البحر الأحمر: طوارئ في جميع مستشفيات المحافظة تحسبا لسقوط أمطار

الجمعة 25-10-2019 10:59 ص
محمد طه

هيئة الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 في مصر

الجمعة 25-10-2019 10:55 ص

"مياه مدن القناة": جاهزون لاستقبال الأمطار والسيول وطوارئ بالمحافظات

الجمعة 25-10-2019 10:28 ص
هشام إسماعيل

عاجل.. رياح شديدة تضرب أرجاء محافظة الدقهلية

الجمعة 25-10-2019 10:24 ص
محمد كشك

عاجل.. تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا

الجمعة 25-10-2019 10:24 ص

حالة الطقس اليوم.. طوارئ بـ"المرور" تحسبا لسقوط أمطار

الجمعة 25-10-2019 09:26 ص

أمطار ورعد وسيول.. ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة

الجمعة 25-10-2019 09:20 ص

أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الجمعة

الجمعة 25-10-2019 06:04 ص

عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة)

الجمعة 25-10-2019 03:52 ص

عاجل.. الحكومة تعلن موعد تحسن حالة الطقس رسميا في مصر

الجمعة 25-10-2019 03:32 ص

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الجمعة 25-10-2019 03:26 ص

حالة الطقس اليوم الجمعة 25/10/2019 في مصر.. الأرصاد تحذر من النزول للشارع

الجمعة 25-10-2019 12:00 ص
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