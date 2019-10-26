الأرصاد تجدد تحذيرها: ابتعدوا عن اللوحات المعدنية وأعمدة الكهرباء اليوم (فيديو)

الجمعة 25-10-2019 11:54 ص

هدى عبدالرازق

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانًا جديدًا لتؤكد فيه على استمرار حالة عدم الاستقرار في ...