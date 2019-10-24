حالة كبيرة من الحزن والأسى عاشتها مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على مدار الساعات الماضية؛ بعدما لقيت طفلة، في العاشر من عمرها، مصرعها، إثر ...
قال محمد صادق، شقيق الطفلة "مروة"، ضحية الأمطار في العاشر من رمضان، إن الطفلة لديها 10 سنوات، وتعرضت للحادث عند عودتها من الدرس. وأوضح "صادق"، خلال ...
شيع أهالي العاشر من رمضان بالشرقية جثمان الطفلة التي لقيت مصرعها أمس، إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد الأعمدة إثر هطول الأمطار، ...
حالة من الحزن العام تكسو وجوه وقلوب أهالي الحي 14 بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، تأثرًا بوفاة طفلة من بنات المنطقة أمام ...
ينتظر أهالي العاشر من رمضان، جثمان الطفلة التي لقيت مصرعها أمس، إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد الأعمدة اثر هطول الامطار، لتشييع ...
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