أهداف مباراة السويد 1 × 1 اسبانيا تصفيات يورو 2020

الأربعاء 16-10-2019 12:30 ص

محمد مرعي

حسم منتخب إسبانيا بشكل تأهله إلى منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، بعد أن حقق مساء الثلاثاء تعادلا قاتلا أمام نظيره منتخب السويد بنتيجة 1-1، ...