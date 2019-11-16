أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يرصد التعاقد مع موهبة برازيلية في الموسم الجاري. وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يراقب ...
كشفت صحيفة السبورت الإسبانية عن مفاجأة كبرى بشأن اللاعب الفرنسي انطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة الإسباني الحالي وذلك قبل انتقاله إلى البارسا في ...
حسم منتخب إسبانيا بشكل تأهله إلى منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، بعد أن حقق مساء الثلاثاء تعادلا قاتلا أمام نظيره منتخب السويد بنتيجة 1-1، ...
أنهى نجم برشلونة أمال البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، في العودة من جديد إلى النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة . نجم ...
يواصل فريق إنتر ميلان الإيطالي سعيه للحصول على خدمات نجم برشلونة خلال الميركاتو الشتوي القادم إنتر يواصل الضغط لضم نجم برشلونة وأشارت صحيفة ...
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