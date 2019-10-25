الأمطار تضرب شوارع دمياط.. ورعد وبرق في السماء (فيديو وصور)

الأربعاء 23-10-2019 07:52 ص

هند الشيال

شهدت محافظة دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، هطول موجة من الأمطار الغزيرة تسببت في غرق الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، حيث بدأت ...