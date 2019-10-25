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المزيد حول صرف الامطار

مصارف مائية وبراميل.. حلول هندسية لتجنب تراكم مياه الأمطار

الجمعة 25-10-2019 10:45 ص
هدير حمزة

مصرع فتاة صاعقًا بالكهرباء بطوخ بسبب الأمطار (صور)

الخميس 24-10-2019 06:05 م
محمد نبيل

محافظ الدقهلية ووزير النقل يتفقدان أعمال كباري صهرجت وبشلا

الخميس 24-10-2019 05:42 م
محمد كشك

انهيار منزل من طابقين بشبين القناطر دون خسائر بشرية (صور )

الأربعاء 23-10-2019 09:21 م
محمد نبيل

الوزراء: "ليس من المعقول إنشاء شبكة بـ 300 مليار لصرف أمطار نادرة السقوط" (فيديو)

الأربعاء 23-10-2019 09:09 م
داليا الحسين

عميد طب بنها يتفقد الخدمات الصحية بالمستشفي الجامعي.. ويستمع لشكاوى المرضى (صور)

الأربعاء 23-10-2019 07:43 م
محمد نبيل

تجنبًا للحوادث.. شجر ليد بمطلع كباري قها (صور)

الأربعاء 23-10-2019 06:41 م
محمد نبيل

سكرتير محافظة الإسكندرية يتفقد أعمال صرف مياه الأمطار (صور)

الأربعاء 23-10-2019 05:06 م
محمد رجب - دينا حسن

محافظة القليوبية يكشف حقيقة غلق الطريق الإقليمي "شبرا- بنها الحر"

الأربعاء 23-10-2019 04:29 م
محمد نبيل

محافظ القليوبية يتابع أعمال شفط تراكمات مياه الأمطار ببنها (صور)

الأربعاء 23-10-2019 11:43 ص
محمد نبيل

محطة سكك حديد بنها تغرق فى مياه الأمطار

الأربعاء 23-10-2019 11:19 ص
محمد نبيل

محافظ القليوبية يكلف بشفط مياه الأمطار بنفق سندنهور ببنها (صور)

الأربعاء 23-10-2019 11:03 ص
محمد نبيل

أخبار الطقس اليوم.. القليوبية تبدأ أعمال سحب مياه الامطار (صور)

الأربعاء 23-10-2019 10:43 ص
محمد نبيل

الأمطار تضرب شوارع دمياط.. ورعد وبرق في السماء (فيديو وصور)

الأربعاء 23-10-2019 07:52 ص
هند الشيال

تعطيل الدراسة بعدد من مدارس بورسعيد

الأربعاء 23-10-2019 06:50 ص

سقوط غزير للأمطار في بورسعيد

الأربعاء 23-10-2019 05:47 ص
محمد عزام

القليوبية توجه رسالة للمواطنين: توخوا الحذر اليوم

الأربعاء 23-10-2019 01:45 ص
محمد نبيل

بسبب الأمطار.. تصادم 7 سيارات أعلى كوبري قها 

الأربعاء 23-10-2019 01:22 ص
محمد نبيل

سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)

الثلاثاء 22-10-2019 08:53 م
محمد نبيل

كيف استعدت شركات المياه والصرف الصحي بالمحافظات لفصل الشتاء؟

الثلاثاء 22-10-2019 12:10 م
مصطفى فرحات

استعدادًا لموسم الشتاء.. تغيير بالوعات صرف الأمطار بشارع المعز

الإثنين 21-10-2019 05:55 م
حسام زيدان
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