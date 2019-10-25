مصارف مائية وبراميل.. حلول هندسية لتجنب تراكم مياه الأمطار
مع بداية فصل الشتاء تتساقط الأمطار وتبدء معها رحلة المصريين في عبور الطرقات باسلوب القفز لتفادى برك المياه المتراكمة، وخصوصا اذا كانت كمية الأمطار ...
مصرع فتاة صاعقًا بالكهرباء بطوخ بسبب الأمطار (صور)
لقيت فتاة 15 عامًا مصرعها بالكهرباء إثر ملامستها لعامود كهرباء داخل قرية العمار الكبرى بطوخ، وتم نقل الجثمان لمقر الوحدة الصحية بالعمار الكبرى وإخطار ...
محافظ الدقهلية ووزير النقل يتفقدان أعمال كباري صهرجت وبشلا
استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الخميس اللواء كامل الوزير وزير النقل في زيارته للدقهلية وتفقدا سير الأعمال في كباري بشلا وطنامل. ...
انهيار منزل من طابقين بشبين القناطر دون خسائر بشرية (صور )
شهدت قرية منشأه الكرام التابعة لمدينة شبين القناطر محافظة القليوبية،انهيار منزل قديم مكون من طابقين دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. تلقت ...
الوزراء: "ليس من المعقول إنشاء شبكة بـ 300 مليار لصرف أمطار نادرة السقوط" (فيديو)
علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء على الأمطار الغزيرة التي سقطت أمس على معظم أنحاء القاهرة وتسببت في تكدس مروري امتد لساعات طويلة ...
عميد طب بنها يتفقد الخدمات الصحية بالمستشفي الجامعي.. ويستمع لشكاوى المرضى (صور)
تفقد اليوم الدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، يرافقة الدكتور عمرو الدخاخني مدير الاستقبال، والدكتور محمد ...
تجنبًا للحوادث.. شجر ليد بمطلع كباري قها (صور)
أعلنت المهندسة أمل فوزي مجاهد رئيس مدينة قها، عن قيام مسئولي قسم الصيانة بالمجلس بعمل شجرة مضيئة واضاءتها بالليد وتركيبها علي مطلع كوبري (2،1) بطريق ...
سكرتير محافظة الإسكندرية يتفقد أعمال صرف مياه الأمطار (صور)
قام اللواء حمدى حشاش سكرتير عام محافظة الإسكندرية، بجولة تفقدية بمناطق العجمي والعامرية غرب الإسكندرية، لمتابعة أعمال صرف مياه الأمطار وتطهير ...
محافظة القليوبية يكشف حقيقة غلق الطريق الإقليمي "شبرا- بنها الحر"
نفي الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،ما نشر علي بعض المواقع الالكترونية حول غلق الطريق الدائرى الاقليميي " شبرا- بنها الحر" بسبب حدوث ...
محافظ القليوبية يتابع أعمال شفط تراكمات مياه الأمطار ببنها (صور)
اجري الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة تداعيات سقوط الامطار بالشوارع والميادين ومتابعة عمليات شفط تجمعات المياه من ...
محطة سكك حديد بنها تغرق فى مياه الأمطار
دفعت محافظة القليوبية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة بنها بمعداتها لشفط وإزالة مياه الأمطار من محطة سكك حديد بنها بالتنسيق مع أجهزة المحطة تزامنا ...
محافظ القليوبية يكلف بشفط مياه الأمطار بنفق سندنهور ببنها (صور)
تفقد الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام لمحافظة القليوبية، بتعليمات من الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ الاقليم، قبل قليل نفق سندنهور بمدينة ...
أخبار الطقس اليوم.. القليوبية تبدأ أعمال سحب مياه الامطار (صور)
بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بتعليمات من الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم، في شفط مياه الامطار من شوارع المدن، وقام رؤساء المدن بمتابعة ...
الأمطار تضرب شوارع دمياط.. ورعد وبرق في السماء (فيديو وصور)
شهدت محافظة دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، هطول موجة من الأمطار الغزيرة تسببت في غرق الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، حيث بدأت ...
تعطيل الدراسة بعدد من مدارس بورسعيد
أعلنت إدارة بحر البقر التعليمية ببورسعيد، عن تعطيل اليوم الدراسي لليوم الأربعاء، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، ووفقا لتعليمات الدكتور نبوي باهي، ...
سقوط غزير للأمطار في بورسعيد
تشهد محافظة بورسعيد، الآن، سقوط غزير للأمطار بشتى أحيائها ومدينة بورفؤاد، تزامنا مع الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظات المصرية. ورصدت "الفجر"، لحظة ...
القليوبية توجه رسالة للمواطنين: توخوا الحذر اليوم
أهابت محافظة القليوبية، بكافة المواطنين من أبناء المحافظة بتوخي الحيطة والحذر، غدا الاربعاء واتخاذ كافة التدابير المصاحبة لسقوط الأمطار. وأشارت ...
بسبب الأمطار.. تصادم 7 سيارات أعلى كوبري قها
شهد كوبري قها أعلى الطريق الزراعي مصر_ إسكندرية، تصادم 7 سيارات بسبب السرعة الزائدة لأحد السيارات أثناء سقوط الأمطار ما تسبب في توقف إحداها فجأة ...
سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)
قال غريب أحمد رئيس مركز ومدنية شبين القناطر، انه تم نشر سيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع، بقرية المريج وكفر الشوبك وطريق شبين كفر حمزة، مشيرًا إلى ...
كيف استعدت شركات المياه والصرف الصحي بالمحافظات لفصل الشتاء؟
مع قدوم فصل الشتاء، تتأهب المحافظات برفع حالة الاستعداد القصوى، حيث تقوم شركات المياه والصرف الصحي، بإجراء إصلاحات لبالوعات الصرف، حتى تكون قادرة ...