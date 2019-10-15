الخارجية الفرنسية: هجوم تركيا قد يقوض سنوات من قتال "داعش"

الإثنين 14-10-2019 10:44 م

وكالات

قال جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي، مساء اليوم الاثنين، إن الهجوم التركي في سوريا قد يقوض سنوات من قتال تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في ...