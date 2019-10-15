أعلنت شركة "فولكسفاجن" للسيارات الألمانية العالمية، اليوم الثلاثاء، عن تأجيلها لقرار إنشاء مصنع لها في تركيا بالقرب من مدينة أزمير بسبب عملية ...
قال رئيس الحكومة الفرنسية، اليوم
الثلاثاء، إن إعادة ظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق بات أمرا محتوما بسبب العمليات
العسكرية التركية . وأكد جان ...
قال جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي، مساء اليوم الاثنين، إن الهجوم التركي في سوريا قد يقوض سنوات من قتال تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في ...
سبت الولايات المتحدة، نحو ألف
جندي أمريكي من شمال سوريا بعدما علمت أن تركيا تعتزم توسيع هجومها، بينما أبرم الجيش
السوري اتفاقاً مع المقاتلين ...
قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين
وباريس أبلغتا تركيا بوقف صادرات السلاح إليها ، حسبما
ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وطالب وزير ...
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