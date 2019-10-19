شهد الشارع المصري، اليوم السبت، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة ...
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل صاحب جيم، بسبب بيع مكملات غذائية مغشوشة له، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة ...
"البودر مش أمريكي ده مصري".. "عايز الـ 5 آلاف جنيه بتوع ابني".. " أخوك نصب علينا وعايزين فلوسنا".. هذه العبارات كانت السبب في قتل صاحب صالة جيم ...
حصلت بوابة الفجر على صورة الشاب الذي لقي مصرعه بطعنة نافذة بجسده بسلاح أبيض في مشاجرة بينه وبين صاحب صالة ألعاب رياضية بمنطقة العمرانية. وكان سدد ...
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