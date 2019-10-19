نشرة حوادث الفجر.. احتفالية اليوبيل الذهبي للدستورية العليا والحكم في عضوية خالد يوسف

السبت 19-10-2019 04:20 م

إيريني صفوت

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة ...