"تجارة وحقوق وعلوم".. ننشر جميع المؤهلات والشروط المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية أعلنت الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات ...
بعد قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات.. اعرف التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية
يشهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، اليوم، تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكري، التابعة للقوات المسلحة. في سياق آخر صدق الفريق أول محمد ...
قال اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير
مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، خلال
المؤتمر الصحفى بمقر الكلية الحربية، للإعلان ...
قام الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالتصديق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات ...
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