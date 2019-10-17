تعرف على التخصصـات المطلوبة للكليتين (الحربية / البحرية) من خريجي الجامعات الحكومية وشروط القبول للدفعات الجديدة

الأربعاء 16-10-2019 11:07 م

قام الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالتصديق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات ...