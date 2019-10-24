في إطار الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، الذي يتزامن مع يوم 24 أكتوبر، نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة حفل استقبال برعاية ...
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والشعب الروسي، على حفاوة الاستقبال، ونقدر الرغبة الروسية في تعزيز التعاون مع ...
قدمت عيادات الأطفال التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري الرعاية الطبية الشاملة للأطفال من أبناء الأشقاء السوريين، إذ ...
تنظم وزارة الري والموارد المائية، أسبوع المياه
في القاهرة بالتعاون مع شركائها الدوليين بهدف تناول جميع القضايا ...
نعم
55.4966%
لا
27.5819%
لا أهتم
16.9215%