"السيسي": نقدر الرغبة الروسية في تعزيز التعاون مع دول أفريقيا

الأربعاء 23-10-2019 10:46 ص

رقية جمال

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والشعب الروسي، على حفاوة الاستقبال، ونقدر الرغبة الروسية في تعزيز التعاون مع ...