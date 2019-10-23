"آل جابر" يعلن تدريب 60 سعودياً على الاستقرار واحتواء النزاعات

الأحد 20-10-2019 04:23 م

الفجر السعودي

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن التعاون السعودي ...