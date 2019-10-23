أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعلاقات الثنائية المتنامية على كافة الأصعدة بين مصر وروسيا، منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ...
قامت الخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة الاتحاد للطيران الإماراتية ضمن اتفاقية المشاركة بالرمز التي أطلقت في شهر أكتوبر من العام الماضي، بإضافة ...
أعلن الجيش الروسي
إن اثنين من قاذفاته ذات القدرة النووية سيزوران جنوب إفريقيا وعلي ما يبدو أنه أول
انتشار من نوعه في القارة الأفريقية .
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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن التعاون السعودي ...
تشكل قمة "روسيا-أفريقيا" والمنتدى الاقتصادي اللذين
تستضيفهما مدينة سوتشي الروسية برئاسة مصر وروسيا وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال
الفترة من ...
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