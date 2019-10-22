صعد فريق جامعة أسوان الي دور الثمانية في مسابقة كرة القدم بأسبوع شباب الجامعات الافريقية الأول والتي تنظمه الجامعة حاليا وذلك عقب فوزه علي فريق ...
فاز فريق جامعة الوادي الجديد علي فريق جامعات السنغال بنتيجة 2- 1 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم في اطار مباريات دور ال 16 في نشاط كرة القدم ...
شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة اسوان والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد منافسات اليوم الاول من نشاط كرة القدم بأسبوع شباب الجامعات ...
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي مساء اليوم فاعليات إسبوع شباب الجامعات الإفريقية الذي تنظمه جامعة أسوان خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٥ ...
تنطلق منافسات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول الذي تستضيفه جامعة أسوان في التاسعة صباح غدًا الاحد، ويستمر لمدة 6 أيام، وذلك فى إطار إعلان الرئيس ...
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