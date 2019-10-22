غدا.. انطلاق منافسات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية

السبت 19-10-2019 08:10 م

آية حمروشي

تنطلق منافسات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول الذي تستضيفه جامعة أسوان في التاسعة صباح غدًا الاحد، ويستمر لمدة 6 أيام، وذلك فى إطار إعلان الرئيس ...