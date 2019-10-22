Advertisements
Advertisements

المزيد حول شباب الجامعات الأفريقية

صعود جامعة أسوان لدور الثمانية بأسبوع الجامعات الأفريقية (صور)

الثلاثاء 22-10-2019 07:43 م
فتح الله رضوان

فريق جامعة الوادى الجديد يفوز على السنغال 2-1 (صور)

الثلاثاء 22-10-2019 07:38 م
فتح الله رضوان

فريق جامعة الأزهر يكتسح فريق الصومال 9-0 .. وبورسعيد يفوز على دولة تشاد بنتيجة 6/1

الإثنين 21-10-2019 06:29 م
فتح الله رضوان

وزير التعليم العالي يفتتح أسبوع شباب الجامعات الأفريقية بجامعة أسوان

الأحد 20-10-2019 10:58 م
فتح الله رضوان

غدا.. انطلاق منافسات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية

السبت 19-10-2019 08:10 م
آية حمروشي
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. قناة أون تايم سبورتس الجديدة تنطلق في 2020 بعد ضم أون سبورت

11:21 ص

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: هل أعددت حسابك؟

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أمريكا تدين تركيا بإبادة الأرمن ومصر لاتزال تنتظر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

DMCA.com Protection Status