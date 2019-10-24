الأرصاد تحذر: أمطار تصل لحد السيول بداية من اليوم

الإثنين 21-10-2019 12:35 ص

يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا ...