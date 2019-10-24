أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، برئاسة عادل ضيف الله، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ...
توفيت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وأُصيب أخر، جراء انهيار عقار بحارة السلطنة منطقة كرموز غربي محافظة الإسكندرية. ورد بلاغ لغرفة عمليات حي غرب ...
أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أ نه سيكلف رسميا غدًا الخميس مجلس ادارة كل غرفة بالتعاون مع الجهات ...
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا جديدًا، محذرة المواطنين من برودة الطقس والرياح التي قد تُصاحبها سقوط أمطار خلال اليوم الثلاثاء الموافق ...
الطقس اليوم شديد البرودة.. وهذه المناطق أكثر عرضة لسقوط الأمطار
"برق ورعد".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا ...
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