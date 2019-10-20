قال سيهانوك ديبو، عضو المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الدمقراطية، إن حصيلة عدد الضحايا للغزو التركي على شمال شرق سوريا ارتفع إلى 1100 ضحية، ما بين قتيل ...
قال سيهانوك ديبو، عضو المجلس الرئاسى بمجلس سوريا الديمقراطية، إن حصيلة العدوان التركي على شمال سوريا بلغ 1100 من القتلى والجرحى، خلاف الموجدين تحت ...
قال سيهانوك ديبو، عضو المجلس الرئاسي لسوريا الديمقراطية، إن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 30% من مساحة سوريا حتى الآن، و60% من المساحة مسؤول عنها ...
قال سيهانوك ديبو، عضو المجلس الرئاسي لسوريا الديمقراطية، إن عدد ضحايا الاعتداء التركي على شمال سوريا يقدر بـ611 أغلبهم من المدنيين، وعدد النازحين ...
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