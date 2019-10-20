عضو المجلس الرئاسي لسوريا الديمقراطية يفضح أردوغان

الأحد 20-10-2019 08:12 ص

نعيم يوسف

قال سيهانوك ديبو، عضو المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الدمقراطية، إن حصيلة عدد الضحايا للغزو التركي على شمال شرق سوريا ارتفع إلى 1100 ضحية، ما بين قتيل ...