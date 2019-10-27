المغربية ليلى البراق تكشف لـ"الفجر الفني" ماوراء كواليس "ذا فويس": أجبروني على هذه الأغنية

الجمعة 25-10-2019 09:28 م

لمياء علي

* كان من المقرر قبل أن أذهب إلى لبنان أن أغني موالًا من الشعر الأندلسي لكن فجأة أجبروني على تقديم أغنية وعدي للفنانة سميرة سعيد. * تلقيت اتصالًا ...