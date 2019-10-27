الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يسعى لإنهاء الانقلاب الحوثي
قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إن مشروع اتفاق الرياض يضاف إلى رعاية المملكة الكريمة ومساعيها الدؤوبة نحو إنهاء الانقلاب الحوثي، وهزيمة مشروع ...
النوستالجيا تسيطر على أحدث إطلالات هنا الزاهد
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وسيطرت النوستالجيا على إطلالة هنا الزاهد، حيث جاءت ...
آخرهم الفيل الأزرق.. الرعب في الدراما المصرية
نعرف جميعا أن تراثنا الثقافي به العديد من قصص الرعب التي بالأساس تتناول عالم السحر والدجل، ولعل البعض يجد أن مثل هذه القصص تضر الوعي الثقافي وتجعل ...
في عيد ميلادها.. ما سر اللون الأبيض مع إليسا؟
تحتفل اليوم الفنانة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها، وسط تهنئات قلبية من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. لقبت إليسا بملكة الإحساس، وذلك ...
أكرم حسني يهنئ أحمد أمين على مشاركته في "ما وراء الطبيعة"
حرص الفنان أكرم حسنى على تهنئة صديقه الفنان أحمد أمين، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمشاركته في مسلسل "ما وراء ...
"خطفني" .. أول تعليق من أسماء الشريف بعد إنقاذ راغب علامة لها في "ذا فويس"
انطلقت مساء اليوم السبت، الموافق 26 من أكتوبر الجاري، أولى حلقات المواجهة في برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس. وبعد انقاذ السوبر ستار راغب علامة لها، ...
"يقبرني جمالك".. أحلام تخطف الأنظار بفستانها الوردي
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع مجموعة من الصور الخاصة بأحدث إطلالاتها في أولى حلقات المواجهة في برنامج ذا فويس. تفاصيل إطلالة ...
"البيئة" تطلق حملة التشجير بجميع مناطق المملكة
أكملت وزارة البيئة والمياة والزراعة، اليوم، 37 جهة حكومية وخاصة وجمعيات تطوعية وأفراد، ضمت أكثر من 1500 مشارك زراعة 50 ألف شجرة في متنزه ثادق الوطني ...
موهبة منذ الطفولة.. 10 معلومات لاتعرفها عن زيزي عادل
يصادف اليوم السبت الموافق 26 من أكتوبر، عيد ميلاد المطربة زيزي عادل. اشتهرت زيزي عادل بطبقة صوت قوية واحساس صادق، وبرهنت على تميزها وموهبتها من خلال ...
وزير الطاقة الأمريكي: نحرز تقدما في المحادثات مع السعودية حول البرنامج النووي
قال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخل في سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، منوها بأن واشنطن ...
العصار يبحث مع شركة "Dell" الأمريكية أوجه التعاون المشترك
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي Aongus Hegarty رئيس مجلس إدارة شركة "Dell" الأمريكية والتي تعد من الشركات الرائدة في ...
المغربية ليلى البراق تكشف لـ"الفجر الفني" ماوراء كواليس "ذا فويس": أجبروني على هذه الأغنية
* كان من المقرر قبل أن أذهب إلى لبنان أن أغني موالًا من الشعر الأندلسي لكن فجأة أجبروني على تقديم أغنية وعدي للفنانة سميرة سعيد. * تلقيت اتصالًا ...
سقوط 4 قتلى في احتجاجات جنوبي العراق
أفادت مصادر أمنية عراقية، الجمعة، سقوط 4 قتلى من المتظاهرين بالرصاص الحي، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية". ويذكر أن أعلنت مفوضية ...
انضمام كهربا إلى الأهلي مهدد بالفشل
كشف مصدر بالنادي الأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيش البرتغالي صدم إدارة القلعة الحمراء بسبب طلبه الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد ...
"متحدون من أجل مستقبل مستدام".. الخارجية المصرية تنظم احتفالًا بيوم الأمم المتحدة
في إطار الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، الذي يتزامن مع يوم 24 أكتوبر، نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة حفل استقبال برعاية ...
وزير الدفاع والإنتاج الحربي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للصين
عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد ...
بعد دعوة "السيسي" للمشاركة.. ما أهمية منتدى "أسوان للسلام والتنمية"؟
كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة العامة لمنتدى "أفريقيا- روسيا"، المنعقد بمدينة سوتشي الروسية، عن اعتزام مصر إطلاق النسخة الأولى من منتدى ...
المطران عطا الله حنا يستقبل وفدا من المنظمة الأمريكية للعدالة السلام
استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم وفدا من المنظمة الأمريكية للعدالة والسلام ونبذ العنصرية وهي منظمة تضم في ...
أبرزهم "القضايا الإقليمية".. تفاصيل لقاءات "السيسي" بزعماء الدول على هامش قمة "سوتشي"
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلالمشاركته في القمة الروسية الأفريقية، المنعقدة بمدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء43 دولة أفريقية، على لقاء العديد من ...