قال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخل في سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، منوها بأن واشنطن ...
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شب داخل محل بمنطقة الموسكى، اليوم الجمعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق ولم يسفر الحادث عن إصابات أو ...
أصيب 7 أشخاص في انهيار تندة بمنطقة البصل في دقادوس التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، كما أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حريق شقة سكنية نتيجة ...
رجحت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أن ماسا كهربائيا السبب في اشتعال النيران بمصنع مقرمشات بمركز البدرشين، وذلك بسبب توقف المصنع ...
دفعت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع مقرمشات بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر ...
سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، على حريق شب في كافيتريا بالمدخل الخارجي للساحة الخارجية لمعبد الكرنك. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقى إدارة ...
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