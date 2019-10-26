وزير الطاقة الأمريكي: نحرز تقدما في المحادثات مع السعودية حول البرنامج النووي

السبت 26-10-2019 04:02 م

الفجر السعودي

قال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخل في سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، منوها بأن واشنطن ...