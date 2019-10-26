شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ حملات مرورية لرصد متعاطي المخدرات، فضلًا ...
انتشر رجال الإدارة العامة للمرور، بالطرق السريعة والصحراوية، لتنظيم حركة مرور السيارات اليوم الجمعة، ومنع حدوث أي تكدسات مرورية، أو حوادث مرورية، ...
شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها طوارى في غرف عمليات المرور تحسبا لهطول ...
حالة الطقس اليوم، اليوم الجمعة، أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية بأنها تتكاثر فيها السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على ...
دفعت الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة المرورية، والاوناش، بسبب وجود أمطار ...
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