أبرزها "الجيش اللبناني يفتح الطرق العامة بالبلاد".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

السبت 26-10-2019 10:37 ص

ياسمين مبروك

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ حملات مرورية لرصد متعاطي المخدرات، فضلًا ...