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سوهاج: ضبط 17 طن ملح وأرز "فاسد" قبل طرحها بالسوق السوداء

الخميس 14-11-2019 03:30 م
أبورية حسين

مكافأة 350 جنيه لكل طالب يمحو أمية شخص بسوهاج

الخميس 14-11-2019 12:13 م
أبورية حسين

ننشر نتائج انتخاب رؤساء اتحاد الطلاب ونوابهم داخل ١٦ كلية بجامعة سوهاج

الأربعاء 13-11-2019 05:33 م
أبورية حسين

إحالة 11 طبيبا بمستشفى المراغة في سوهاج للتحقيق

الأربعاء 13-11-2019 02:41 م
أبورية حسين

جامعة سوهاج توضح تفاصيل حادث تصادم ميكروباص يستقله طلاب

الثلاثاء 12-11-2019 04:24 م
أبورية حسين

سوهاج تتخلص من ٢ طن دقيق فاسد وتشن حملات تموينية مكبرة على الأسواق

الثلاثاء 12-11-2019 01:05 م
أبورية حسين

بتكلفة 8.5 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة المحاسنة الابتدائية بمركز جرجا

الإثنين 11-11-2019 12:21 م
أبورية حسين

بعد إصابته بطلق ناري.. مستشفى سوهاج الجامعي تنقذ شاباً من الموت

السبت 09-11-2019 12:36 م
أبورية حسين

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب

الخميس 07-11-2019 01:45 م
أبورية حسين

ضبط 5 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك في سوهاج (صور)

الخميس 07-11-2019 12:42 ص
أبورية حسين

يناقش ١٣٧ ورقة بحثية.. إنطلاق المؤتمر الدولي التاسع "لعلوم النبات" بجامعة سوهاج

الأربعاء 06-11-2019 02:01 م
أبورية حسين

بحضور أساتذة جامعة أوفيدوس الرومانية.. سوهاج تناقش واقع وطموحات التربية الرياضية بمصر

الإثنين 04-11-2019 02:22 م
أبورية حسين

رفع 607 أطنان قمامة وتحرير محاضر حرق بوص في سوهاج

الإثنين 04-11-2019 12:57 م
أبورية حسين

مصرع 3 مواطنين في حوادث متفرقة بسوهاج

الإثنين 04-11-2019 08:58 ص
أبورية حسين

حرق 18 طن "ردة" مجهولة المصدر في سوهاج (صور)

السبت 02-11-2019 09:12 م
أبورية حسين

ضبط ربع طن حلوى مولد غير صالحة للاستخدام الآدمي.. وتحرير محاضر تموينة وإشغالات بسوهاج

السبت 02-11-2019 02:41 م
أبورية حسين

نشرة أخبار سوهاج المسائية ليوم الخميس 31 أكتوبر 2019

الخميس 31-10-2019 05:46 م
أبورية حسين

سوهاج توفر ماكينات إعادة "تدويرالبوص" بقرى المحافظة حفاظا على البيئة

الخميس 31-10-2019 12:37 م
أبورية حسين

جامعة سوهاج تعلن مسابقة لتصميم شعار وتميمة الأسبوع الأول للجامعات المصرية

الخميس 31-10-2019 12:13 م
أبورية حسين

نواب سوهاج يدعمون شبكات مياه الشرب بأكثر من 28 مليون جنيه

الخميس 31-10-2019 11:35 ص
أبورية حسين

الأخبار المسائية لمحافظة سوهاج يوم الخميس 30 أكتوبر 2019

الأربعاء 30-10-2019 05:29 م
أبورية حسين

إزالات فورية في المهد لـ 5 حالات تعدي وبناء مخالف بدون ترخيص في سوهاج

الأربعاء 30-10-2019 03:40 م
أبورية حسين

مياه سوهاج توافق على التعاقد مع العاملين المؤقتين.. وتمنح ذوى الإعاقة زيادة مبلغ الإعفاء

الأربعاء 30-10-2019 12:47 م
أبورية حسين

إنشاء مركز تسوق لعرض المنتجات اليدوية في سوهاج

الأربعاء 30-10-2019 12:39 م
أبورية حسين

تحرير 118 محضرا تموينيا متنوعا بمركزي جهينة والمنشأة وحي الكوثر بسوهاج

الثلاثاء 29-10-2019 01:05 م
أبورية حسين

بحضور وفود ١٠ جامعات مصرية.. سوهاج تنظم الاجتماع التحضيري لأسبوع الجامعات الأول

الإثنين 28-10-2019 05:55 م
أبورية حسين

محافظ سوهاج يتفقد بدء المرحلة الأولى لإنشاء كوبري الثقافة

الإثنين 28-10-2019 02:12 م
أبورية حسين

سوهاج.. اليوم مشروعات جديدة ولقاء شبابي مع المحافظ

الأحد 27-10-2019 10:03 م
أبورية حسين

محافظ سوهاج يجتمع بشباب حزب الجيل الديمقراطي والقبائل العربية ويوجه بدراسة بعض الشكاوى

الأحد 27-10-2019 07:30 م
أبورية حسين

محافظ سوهاج يفتتح مدارس جيل المستقبل الدولية بالمدينة الجديدة

الأحد 27-10-2019 03:37 م
أبورية حسين
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