سوهاج: ضبط 17 طن ملح وأرز "فاسد" قبل طرحها بالسوق السوداء
تمكنت محافظة سوهاج من ضبط 9 أطنان ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، و8 أطنان أرز فاسد، وضبط ماشية مريضة مذبوحة خارج السلخانة قبل طرحها للبيع ...
مكافأة 350 جنيه لكل طالب يمحو أمية شخص بسوهاج
نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج ندوة بعنوان "دور طلاب كلية التربية في مواجهة قضية محو الأمية وتعليم الكبار"، وذلك بالتعاون مع مركز محو الأمية والهيئة ...
ننشر نتائج انتخاب رؤساء اتحاد الطلاب ونوابهم داخل ١٦ كلية بجامعة سوهاج
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، عن النتائج النهائية لانتخاب رؤساء اتحاد الطلاب ونوابهم داخل ١٦ كلية، فمن بين ٢٢٤ طالب وطالبة ...
إحالة 11 طبيبا بمستشفى المراغة في سوهاج للتحقيق
قرر حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة المراغة في سوهاج إحالة 11 من العاملين بالمستشفى المركزي بالمراغة للتحقيق بسبب غيابهم عن العمل. جاء ذلك عقب جولة ...
جامعة سوهاج توضح تفاصيل حادث تصادم ميكروباص يستقله طلاب
أوضحت جامعة سوهاج في بيان رسمي تفاصيل حادث السير الذي وقع اليوم نتيجة تصادم ميكروباص في "الرصيف" بالطريق الجديد لمدينة سوهاج الجديدة ما تسبب في إصابة ...
سوهاج تتخلص من ٢ طن دقيق فاسد وتشن حملات تموينية مكبرة على الأسواق
تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة سوهاج من تحرير 56 محضرا تموينيا متنوعا، كما تم ضبط 810 كيلو جرام حلوى المولد غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و2 طن و300 ...
بتكلفة 8.5 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة المحاسنة الابتدائية بمركز جرجا
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، مدرسة المحاسنة الابتدائية بمركز ومدينة جرجا، بعد تطويرها وإنشاء أجنحة جديدة، بتكلفة 8 ملايين ...
بعد إصابته بطلق ناري.. مستشفى سوهاج الجامعي تنقذ شاباً من الموت
نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بالتعاون مع قسم التخدير بالمستشفي الجامعي بسوهاج في إنقاذ حياة شاب في الثلاثين من عمره اصيب بطلق ناري بمكان قاتل ...
رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب
تابع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج اليوم، سير أعمال الجولة الأولى لانتخابات للاتحادات الطلابية، والتي يتنافس بها ٩٧٦ طالبا وطالبة على عضوية ٧ ...
ضبط 5 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك في سوهاج (صور)
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 5 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي. وكانت وردت معلومات إلي مكتب مراقبة ...
يناقش ١٣٧ ورقة بحثية.. إنطلاق المؤتمر الدولي التاسع "لعلوم النبات" بجامعة سوهاج
افتتح، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع "لعلوم النبات والتكنولوجيا الحيوية الميكروبية "icpmb"، الذي ...
بحضور أساتذة جامعة أوفيدوس الرومانية.. سوهاج تناقش واقع وطموحات التربية الرياضية بمصر
نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، ورشة عمل بعنوان "التربية الرياضية في مصر - واقع وطموحات"، وذلك على مدار يومين بمقر الكلية بالحرم الجامعي ...
رفع 607 أطنان قمامة وتحرير محاضر حرق بوص في سوهاج
أعلنت محافظة سوهاج رفع 607 أطنان تراكمات ومخلفات صلبة وقمامة، وتحرير محضر بيئة لحرق "البوص" على مساحة 200 متر بأخميم. وجاء ذلك خلال تنفيذ الوحدات ...
مصرع 3 مواطنين في حوادث متفرقة بسوهاج
لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، في حوادث متفرقة بسوهاج. وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بحادث تصادم ...
حرق 18 طن "ردة" مجهولة المصدر في سوهاج (صور)
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما شمال المحافظة تخلصت من 18 طن من الرده مجهولة المصدر حرقًا في إحدي المواقع ...
ضبط ربع طن حلوى مولد غير صالحة للاستخدام الآدمي.. وتحرير محاضر تموينة وإشغالات بسوهاج
تمكنت محافظة سوهاج من ضبط 250 كيلو جرام حلوى بحي غرب سوهاج مطروحه للبيع للمواطنين تزامنًا مع اقتراب موسم "المولد النبوي الشريف"، وتحرير 216 محضر ...
نشرة أخبار سوهاج المسائية ليوم الخميس 31 أكتوبر 2019
نقدم لكم النشرة المسائية لمحافظة سوهاج يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، وذلك في إطار خدمات بوابة الفجر لمواطني المحافظة حيث نعرض لكم كافة الموضوعات ...
سوهاج توفر ماكينات إعادة "تدويرالبوص" بقرى المحافظة حفاظا على البيئة
أعلنت محافظة سوهاج، توفير الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لماكينات إعادة تدوير المخلفات الزراعية" البوص" كتجربة إسترشادية، سيتم تطبيقها على جميع ...
جامعة سوهاج تعلن مسابقة لتصميم شعار وتميمة الأسبوع الأول للجامعات المصرية
أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مسابقة لتصميم شعار وتميمة لأسبوع شباب الجامعات الأول لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين والطلاب، ...
نواب سوهاج يدعمون شبكات مياه الشرب بأكثر من 28 مليون جنيه
نجح أعضاء مجلس النواب بمحافظة سوهاج في الحصول علي موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف ...
الأخبار المسائية لمحافظة سوهاج يوم الخميس 30 أكتوبر 2019
تقدم لكم بوابة الفجر النشرة المسائية لمحافظة سوهاج يوم الخميس 30 أكتوبر 2019 ضمن خدماتها الإخبارية اليومية. تحرير 118 محضرا تموينيا متنوعا بمركزي ...
إزالات فورية في المهد لـ 5 حالات تعدي وبناء مخالف بدون ترخيص في سوهاج
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز سوهاج، وحي شرق، وطهطا، والمراغة، لإزالات فورية في المهد لـ 5 حالات تعدي وبناء ...
مياه سوهاج توافق على التعاقد مع العاملين المؤقتين.. وتمنح ذوى الإعاقة زيادة مبلغ الإعفاء
أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن مجلس إدارة الشركة وافق في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 اكتوبر الجاري ...
إنشاء مركز تسوق لعرض المنتجات اليدوية في سوهاج
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج إقامة مركز للتسوق لعرض الصناعات اليدوية والحرف التراثية بالمحافظة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ...
تحرير 118 محضرا تموينيا متنوعا بمركزي جهينة والمنشأة وحي الكوثر بسوهاج
تمكنت محافظة سوهاج من تحرير 118 محضر تمويني متنوع، خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية بمراكز "جهينة والمنشاة، وحي الكوثر" خلال الأربعة ...
بحضور وفود ١٠ جامعات مصرية.. سوهاج تنظم الاجتماع التحضيري لأسبوع الجامعات الأول
نظمت جامعة سوهاج اليوم، الاجتماع التحضيري الأول مع وفود الجامعات المشاركة في فعاليات أسبوع الجامعات الاول لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين ...
محافظ سوهاج يتفقد بدء المرحلة الأولى لإنشاء كوبري الثقافة
تفقد الدكتور أحمد الأنصاريk محافظ سوهاج، صباح اليوم، الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لكوبري الثقافة والتي تمتد من أمام كنيسة ماري جرجس وحتى ميدان ...
سوهاج.. اليوم مشروعات جديدة ولقاء شبابي مع المحافظ
شهدت محافظة سوهاج اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019 عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها لكم في النشرة الإخبارية للمحافظة حيث تقدم بوابة الفجر خدمة إخبارية ...
محافظ سوهاج يجتمع بشباب حزب الجيل الديمقراطي والقبائل العربية ويوجه بدراسة بعض الشكاوى
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، أنه خلال المرحلة القادمة سيتم الإنتهاء من عدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى مدن وقرى المحافظة، خاصة فى ...
محافظ سوهاج يفتتح مدارس جيل المستقبل الدولية بالمدينة الجديدة
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مدارس جيل المستقبل الدولية بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور النائب أحمد حلمي الشريف عضو مجلس ...