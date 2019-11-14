حرق 18 طن "ردة" مجهولة المصدر في سوهاج (صور)

السبت 02-11-2019 09:12 م

أبورية حسين

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما شمال المحافظة تخلصت من 18 طن من الرده مجهولة المصدر حرقًا في إحدي المواقع ...