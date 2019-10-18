شهد الأسبوع المنصرم، عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول، أبرزها اندلاع حرائق في لبنان، أعقابها احتجاجات مناهضة للحكومة اللبنانية على خلفية أزمة ...
شاركت الفنانة كارمن سليمان، جمهورها "أستوري" جديد عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام". وعلقت سليمان، على الأستوري قائلة: "دعواتي ...
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحرائق اللبنانية التي حدثت الساعات الماضية لم تحدث منذ عشرات السنوات، مشيرا إلى أن رئيس وزراء لبنان طلب من أوروبا طائرات ...
استعانت لبنان، اليوم الثلاثاء، بطائرات من دول في المنطقة لإخماد سلسلة حرائق مستمرة منذ يومين، التهمت مساحات واسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم، في وقت ...
اندلعت عشرات الحرائق في مناطق مختلفة من لبنان، وسط موجة من الطقس الحار، حيث نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن المدير العام ...
أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، هشتاج جاء تحت عنوان "لبنان تحترق"، بعد استيقاظهم على اجتياح سلسلة من الحرائق الشاسعة عددًا من ...
شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ سقوط أمطار في طور سيناء، فضلًا عن ارتفاع ...
أفادت الوكالة
الوطنية للإعلام في لبنان، باندلاع سلسلة حرائق بمناطق عدة، لا سيما الجبلية منها،
بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد في الساعات الماضية. ...
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