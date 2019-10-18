بعد اندلاع الحرائق في لبنان.. ماذا فعلت الحكومة لتخطي الأزمة؟

الثلاثاء 15-10-2019 03:15 م

مصطفى فرحات

اندلعت عشرات الحرائق في مناطق مختلفة من لبنان، وسط موجة من الطقس الحار، حيث نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن المدير العام ...